Naukorn-Insolvenz weitet sich aus: Betrieb in Backstube ist eingestellt

Felix Kozlik hatte einst die Filialen der Neu-Ulmer Bäckerei Aschenbrenner übernommen. Jetzt ist der Ofen komplett aus. In seiner Backstube wurde der Betrieb eingestellt.

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt steht es endgültig fest: Der Ofen ist aus. Nach der Insolvenz der Naukorn Manufaktur, die unter anderem Filialen der Neu-Ulmer Bäckerei Aschenbrenner übernommen hatte, muss Geschäftsführer Felix Kozlik (früher Gutsmann) nun den Betrieb komplett einstellen.

Die J&F Backmanufaktur UG, die hinter der Backstube im Ulmer Dichterviertel steckt, musste am Freitag ebenfalls Insolvenz anmelden, wie der zuständige Insolvenzverwalter Konrad Menz von der Kanzlei dmp solutions am Montag mitteilt. Von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren zuvor weitere Gesellschaften des Bäckermeisters betroffen, darunter auch die des Café Adelberts in Ulm-Söfingen.

Betrieb in der Naukorn-Backstube in Ulm wurde am Schwörmontag eingestellt

Gemeinsam mit seinem Team verschaffe sich Menz derzeit vor Ort einen Überblick. Der Geschäftsbetrieb in der Backstube sei allerdings bereits vor einer Woche, am Schwörmontag, den 24. Juli, durch den Geschäftsführer vollständig eingestellt worden. Bis zuletzt seien zwar Verhandlungen mit einem potenziellen Interessenten gelaufen. Der aber habe dann von einem Kauf des Unternehmens abgesehen. Die Folge sei der Insolvenzantrag gewesen.

Den zuletzt noch acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei seitens des Arbeitgebers gekündigt worden. Diese hätten nach Auskunft des Geschäftsführers Kozlik aber bereits ab dem 1. August wieder einen neuen Job.

Bäckerei Buck und Café Adelbert ebenfalls von der Insolvenz betroffen

Die J&F Backmanufaktur UG hatte die Naukorn Manufaktur GmbH, die Langenauer Bäckerei Buck sowie die Cafe Adelbert GmbH mit Backwaren beliefert. Aufgrund der aufeinander folgenden Insolvenzen dieser drei Unternehmen seien in der Folge Kunden und Aufträge ausgeblieben. Das habe zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt. "Bereits zuvor hatte der Bäckereibetrieb mit gestiegen Rohstoffpreisen und Energiekosten umzugehen", heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters zu den Gründen. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch