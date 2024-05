Ulm/Neu-Ulm

vor 1 Min.

Neu im Stadtarchiv: Warum das Mittelalter Mareikje Mariak so fasziniert

Plus Mareikje Mariak leitet seit Kurzem das Sachgebiet Mittelalter und Frühe Neuzeit im Haus der Stadtgeschichte Ulm. Sie widmet sich einem wenig erforschten Bereich.

Von Dagmar Hub

Mareikje Mariak schaut aus dem Fenster ihres neuen Arbeitsplatzes: Die Kastanien auf dem Weinhof sind zu sehen, das Münster, das ehemalige Steuerhaus, die Glaspyramide der Stadtbibliothek und das Rathaus. Traumhaft, sagt sie, so ein Arbeitsplatz – und die Aufgaben ihrer neuen Stelle passen genau zu dem, was sich die 32-Jährige wünscht: Sie leitet seit Anfang Mai das Sachgebiet Mittelalter und Frühe Neuzeit im Haus der Stadtgeschichte in Ulm.

Mariak, die aus Hannover stammt und in Bonn studierte und forschte, hat in der Endrunde um die Nachfolge von Gudrun Litz im Haus der Stadtgeschichte als jüngste Bewerberin in der Endrunde überzeugt. Dass die Stelle zu ihr passen würde, war ihr auf Anhieb klar, erzählt die Historikerin: "Boah, tolle Stelle", habe sie sofort gedacht, als sie die Ulmer Stellenausschreibung gelesen hatte.

