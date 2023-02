Neubau der Adenauerbrücke: Wie geht es zu Fuß und mit dem Rad über die Donau?

Plus Während des Neubaus der Adenauerbrücke droht eine Fuß- und Radroute zwischen Ulm und Neu-Ulm wegzufallen. Doch eine Lösung ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Der Fußgängersteg endet genau im Baufeld: Wenn die Adenauerbrücke neu errichtet wird, muss der Überweg weichen, der parallel zum B10-Bauwerk verläuft. Genutzt wird er trotz seines Namens auch von Radlerinnen und Radlern. Wie kommen sie in den voraussichtlich vier Jahren Bauzeit über die Donau? Müssen sie einen Umweg in Kauf nehmen oder besteht eine andere Möglichkeit – wie es eine Reihe von Verbänden und Gruppen gefordert hatte?