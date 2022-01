Ulm/Neu-Ulm

vor 18 Min.

Neue Burger-Lokale in der Doppelstadt, neuer "Inder" in Neu-Ulm

Jetzt auch in Ulm: Im Jahr 2010 gegründet, gehört Burger Me mit über 100 Läden zu den nach eigenen Angaben erfolgreichsten der Branche.

Plus Das "Burger-Business" rund um Ulm läuft auf Hochtouren. Nun wirbt ein neuer Name um hungrige Kunden. Und in Neu-Ulm gibt es ein neues Restaurant mit indischer Küche.

Von Oliver Helmstädter

Die angeblich "verdammt besten Burger der Stadt" verkauft die "Damn Burger Company" seit bereits zehn Jahren in Ulm. Spätestens seit 2011 sind Burger auch in Ulm/ Neu-Ulm mehr als der berühmte Big Mac. Die Konkurrenz wird jedoch größer und größer. In der Ulmer Platzgasse hat sich jetzt das nach eigenen Angaben wachstumsstärkste Franchise-Unternehmen im Liefer- und Systemgastronomiebereich niedergelassen.

