Neue Rutschen im Donaubad immer noch nicht fertig: Eröffnung wieder verschoben

Die neuen Rutschen im Donaubad hätten schon vor Monaten eröffnet werden sollen. Zum dritten Mal wird die Eröffnung jetzt verschoben. Die Badbetreiber drohen mit Vertragsstrafe und fordern Schadensersatz.

Aus November wurde erst Februar, dann Frühjahr und jetzt noch später: Die Eröffnung der neuen Rutschen im Donaubad in Neu-Ulm verzögert sich erneut. Das teilt das Erlebnisbad am Gründonnerstag mit. Grund sind demnach Probleme des Generalunternehmers, der die vier neuen Rutschen baut. Schon zu Beginn der Arbeiten kam es wegen Lieferengpässen beim Stahl und der Anbindung des neuen Rutschenturms an das Bad zu Verzögerungen. Weitere Probleme seien nun hinzugekommen.

"Darüber sind wir maximal unzufrieden", werden Jochen Weis und Sabine Gauß, Geschäftsführer der Donaubad GmbH in der Mitteilung zitiert. Für diesen März sei eigentlich ein Übergabetermin für die fertige Rutschenanlage mit dem Generalunternehmer geplant gewesen. Der aber habe nicht stattfinden können. Zum einen, weil nicht "nicht alle Arbeiten wie geplant zum Abschluss" gebracht wurden. "Außerdem wurden Mängel bei der Ausführung von Teilleistungen festgestellt", so die Geschäftsführer weiter. Davon betroffen seien zum Beispiel die Lüftungsanlage oder die Dachabdichtung des neuen Rutschenturms.

So sieht es aktuell auf der Rutschen-Baustelle im Donaubad in Neu-Ulm aus. Foto: Donaubad

Die Badbetreiber wollen zwar nach eigenen Angaben nicht allein dem Rutschenbauer die Schuld geben. Es handle sich um "eines der profiliertesten Unternehmen in diesem Bereich". Man habe Verständnis für die allgemein schwierige Lage im Baubereich mitsamt der Engpässe bei Materiallieferungen und der Verfügbarkeit von Planern sowie Handwerkern, so Weis. Dennoch könne man über die erneute Verschiebung der Eröffnung "nicht einfach hinwegsehen".

Rutschen-Eröffnung verspätet sich wieder: Donaubad fordert Schadensersatz

Die beauftragte Firma solle daher jetzt entsprechend in die Pflicht genommen werden, heißt es. Durch die Verzögerungen würden die Besuchszahlen in den vergangenen Monaten niedriger als geplant liegen. "Vertraglich sind wir aber abgesichert", so Gauß, "neben einer Vertragsstrafe wegen der verspäteten Eröffnung werden wir auch einen Schadensersatz einfordern."

Und was ist mit der tatsächlichen Eröffnung? Aktuell kann die Geschäftsführung noch keinen konkreten Termin nennen. Es wird davon ausgegangen, dass auch die tournusmäßige Schließzeit im Mai, in der das Donaubad wie jedes Jahr wegen Revisionsarbeiten für drei Wochen geschlossen hat, für die Fertigstellung der Rutschen benötigt wird. Vorgesehen ist die 2023 vom 2. bis 24. Mai. Mit der Eröffnung sei daher frühestens Ende Mai zu rechnen, so die Geschäftsführer. Die Freibadsaison im Donaubad soll am Montag, 1. Mai, starten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch