Ulm/Neu-Ulm

18:10 Uhr

Neue Stolpersteine zeugen von zwölf Schicksalen aus Ulm und Neu-Ulm

Plus Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegte in Ulm weitere Stolpersteine. In einem Fall wurde besonders deutlich, dass die durch die Nazis ermordeten Menschen nicht vergessen sind.

Von Oliver Helmstädter

Es regnet in Strömen bei der Stolpersteinverlegung. Ursula Maucher trägt zwei Fotos bei sich, die Jahrzehnte überdauerten. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen einen älteren Herrn im feinen Zwirn und runder Nickelbrille. Auf einem Foto lächelt der Mann. Die Ulmerin Jahrgang 1936 hat die Fotos von ihrer Mutter bekommen und sie weiß, wer darauf zu sehen ist: Julius Salomon, der 1887 geboren wurde, und an Heiligabend 1942 in Theresienstadt ermordet.

Als Dreijährige war Ursula Maucher Ende der Dreißigerjahre immer wieder Gast in der Ensingerstraße 3. Hier wohnten, in eine längst zerstörten Jugendstilhaus, einst Dr. Ernst Moos und Julius Salomon, die beide Opfer der Nazis wurden und an die jetzt je ein Stolperstein erinnert. Die Mutter von Ursula Maucher kannte durch ihren Arbeitgeber Julius Salomon. "Ich war hier nur das Mädele", sagt Maucher. Die kann sich freilich nicht mehr erinnert, doch so habe es ihr die Mutter berichtet.

