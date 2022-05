Ulm/Neu-Ulm

18:30 Uhr

Neue Straßenbahnlinie bis zur Kohlplatte nur mit Verlängerung nach Neu-Ulm?

Plus Um die 6000 Menschen sollen einmal auf der Kohlplatte leben. Bei den Vorplanungen gab es zum Thema Tram-Linie eine herbe Enttäuschung.

Von Oliver Helmstädter

Das Baugebiet Kohlplatte, tief im Ulmer Westen, hinter Söflingen gegenüber dem Roten Berg, gilt als das letzte seiner Art in Ulm: das letzte Baugebiet auf der "grünen Wiese". Bis zu 6000 Menschen sollen einmal hier leben. Und so Druck vom nach wie vor boomenden Immobilienmarkt der Doppelstadt nehmen. Doch in Sachen Erschließung per öffentlichem Nahverkehr läuft es nicht so ganz rund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen