Ulm/Neu-Ulm

vor 33 Min.

Neues Hotel auf dem Münsterplatz - und der Tourismus boomt

Schöne Aussichten. Hier in der Cloud-One-Bar gibt es Frühstück mit Münsterblick. Und am Abend über 50 verschiedene Gins.

Plus Die Übernachtungszahlen in Ulm/Neu-Ulm könnten dieses Jahr an der Millionen-Grenze kratzen. Und dabei ist das neu eröffnete Motel One im Herzen der Stadt gar nicht einkalkuliert.

Von Oliver Helmstädter

Eine Bar mit der wohl spektakulärsten Aussicht weit und breit eröffnete im Herzen Ulms: Cloud One heißt der Gastrobereich im Obergeschoss des neuen Motel One am Ulmer Münsterplatz. Durch meterhohe Glasscheiben wird der Blick frei auf den höchsten Kirchturm der Welt. Eine Lage, die zieht.

