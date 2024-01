NS-Verbrechen: Arbeitskreis 27. Januar beleuchtet Schicksale verfolgter Frauen

Plus Noch weiß man über die geschlechterspezifische Verfolgung von Frauen im Nationalsozialismus wenig. Der Arbeitskreis 27. Januar möchte dies ändern.

Der Arbeitskreis 27. Januar rückt jedes Jahr zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus – dem 27. Januar – Einzelschicksale oder Gruppen und deren Verfolgungszusammenhang in den Fokus. Dieses Jahr – zum 79. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz – ist es die Verfolgung von Frauen, die bislang noch relativ schlecht aufgearbeitet ist.

Im Nationalsozialismus gab es Gründe für die Verfolgung von Frauen, die zum Teil identisch mit der Verfolgung von Männern waren und zum Teil geschlechtsspezifisch, erklärt Josef Naßl, Archivar des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg (DZOK). Frauen litten demnach genauso aufgrund politischer, rassistischer, religiöser oder eugenischer Gründe unter Verfolgung wie die Männer, aber es gab eben auch geschlechtsspezifische Gründe, die mit den gewünschten oder gerade nicht gewünschten reproduktiven Fähigkeiten der Frauen zu tun hatten.