Party am Schwörmontag: Diese Bilanz ziehen Rotes Kreuz und Polizei

Auch in diesem Jahr müssen Polizei und Rotes Kreuz zu vielen Einsätzen ausrücken. Zufrieden mit dem Verlauf der Party sind die Einsatzkräfte dennoch.

Ob es nun am mitunter schlechten Wetter lag oder am Verantwortungsgefühl der Ulmer und Neu-Ulmer Feierwütigen, lässt sich wohl nicht genau klären. Polizei und Rotes Kreuz ziehen jedoch eine positive Bilanz der Party am Schwörmontag. Nach der Empörung über das respektlose und aggressive Verhalten gegenüber Rettungskräften im vergangenen Jahr, scheinen sich die Feiernden auch in dieser Hinsicht etwas besser im Griff gehabt zu haben. Das könnte jedoch auch an einer drastischen Maßnahme der ehrenamtlichen Helfer liegen.

Keine besonderen Vorkommnisse am Schwörmontag in Ulm und Neu-Ulm

"Wir hatten einen ruhigen, friedlichen Verlauf, ohne besondere Vorkommnisse", sagte Polizei-Pressesprecher Holger Stabik über die Party auf Neu-Ulmer Seite. Es habe im Nachgang einige Trunkenheitsfahrten gegeben, aber die eigentliche Veranstaltung sei gut verlaufen. Auch von schlechtem Verhalten gegenüber den Einsatzkräften habe er bisher noch nichts gehört, Gewaltexzesse in irgendeiner Form habe es diesem Jahr sicher nicht gegeben. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatzgeschehen", so Stabik.

Auch auf Ulmer Seite hielten sich die Einsätze der Polizei in Grenzen. "Es war überschaubar, ohne größeren Auseinandersetzungen. Wir hatten viele Kräfte im Einsatz, weswegen wir entstehende Konflikte im Keim ersticken konnten", hieß es von der Polizei Ulm auf Nachfrage. Es seien keine größeren Straftaten geschehen und auch Schwerverletzte hätte es im Ulmer Stadtgebiet nicht gegeben. Lediglich bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Hirschstraße ging einer der Beteiligten bewusstlos zu Boden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Mann erlitt dabei allerdings nur leichte Verletzungen.

Auch die Rettungskräfte vom Ulmer Roten Kreuz sind zufrieden mit dem Verlauf

Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes hatten aufgrund des Wetters eigentlich mit einem vergleichsweise ruhigen Abend gerechnet. "Später am Abend hat uns unsere Kundschaft allerdings doch noch gefunden", sagte DRK-Kreisvorstand Tobias Schwetlik. Vor allem alkoholbedingte Probleme mussten von den Rettungskräften behandelt werden, schwerwiegende medizinische Notfälle habe es aber nicht gegeben. "Es ist eine ordentliche Bilanz, vergleichbar mit den Vorjahren, vielleicht mit einem Ticken weniger Einsätzen", so Schwetlik.

Auch sei es in diesem Jahr zu keinen Angriffen, Diebstählen oder ähnlichem gekommen, was laut Rotem Kreuz jedoch auch daran liegen könnte, dass nach den Vorkommnissen im vergangenen Jahr ein eigens engagierter Sicherheitsdienst zur Unterstützung der Ehrenamtlichen eingesetzt wurde. "Bis auf sehr vereinzelte, unvermeidbare negative Ausreißer, war es ein vollkommen durchschnittlicher Schwörmontag mit ausgelassener Stimmung", meinte auch Notarzt Manuel Königsdorfer, der am Unfallhilfezelt am Ulmer Rathaus positioniert war.