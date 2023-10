Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Pflege, Energie, Medizin: So arbeiten Ulm, Neu-Ulm und Namibia zusammen

Plus Etliche Hilfsprojekte gibt es schon, neue Ideen kommen dazu. Es geht um die Energieversorgung in Namibia und um Fachkräfte für Deutschland.

Von Dagmar Hub

Seit Jahren initiiert der Verein Support Ulm Hilfsprojekte in Namibia. Können auch Ulm und Neu-Ulm von dem Land im südlichen Afrika profitieren? Jüngst ist eine Absichtserklärung für eine dauerhafte Kooperation zwischen der THU und einer Universität in Windhoek unterzeichnet worden. Ein anderer Austausch soll den Menschen in Namibia und denen in Deutschland gleichermaßen helfen.

Die Technische Hochschule Ulm und die National University of Science and Technology in Windhoek möchten dauerhaft zusammenarbeiten. Ohne die seit 15 Jahren bestehende Schwerpunkt-Förderung von Hilfsprojekten in Namibia durch den vom Neu-Ulmer Arzt Heinz Maier gegründeten Verein Support Ulm wäre diese Kooperation vermutlich nicht initiiert worden. Ein Symposium an der THU stellte Ulmer und Neu-Ulmer Hilfsprojekte für Namibia vor – beispielsweise für eine Energiewende in der im südlichen Afrika liegenden Republik.

