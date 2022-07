Ulm/Neu-Ulm

vor 32 Min.

Planungen für Gewerbegebiet auf dem Moco-Areal gehen weiter

Lokal Ein Unternehmer hatte die Pläne für den Gewerbepark Blaubeurer Straße in Ulm kritisiert. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Von Sebastian Mayr

Der Stadtentwicklungsverband Ulm/ Neu-Ulm (SUN) hat die Planungen für das Gewerbepark Blaubeurer Straße in Ulm, der unter anderem das Moco-Areal umfasst, einen weiteren Schritt voran gebracht. In der Sitzung am Dienstagabend wurden Stellungnahmen Betroffener zu dem Vorhaben besprochen - darunter die Kritik eines Unternehmers, dessen Grundstück Teil des neuen Gewerbegebiets werden soll und der sich durch die Vorgaben beschränkt fühlt.

