Polizei warnt vor Knallgeräuschen heute im Raum Ulm: "Wundert euch nicht"

Im Raum Ulm knallt es immer mal wieder vom Himmel. Auch für heute warnt die Ulmer Polizei davor. Dabei ist dieses Phänomen eigentlich bekannt.

Es knallt und lärmt immer mal wieder am Himmel in der Region rund um Ulm. Die Ursache ist fast immer dieselbe: Das Militär führt Übungen durch. Auch für den heutigen Mittwoch (28.6.23) könnte es dazu kommen - und ist es sogar schon. Das Phänomen ist zwar weitestgehend bekannt. Doch weil sich immer mal wieder Menschen bei der Polizei melden, geht das Ulmer Präsidium zumindest in diesem Fall präventiv dagegen vor. "Uns ist wichtig, dass wir die Bevölkerung informieren", so ein Polizeisprecher.

Knall über Ulm: Grund ist eine Übung der Bundeswehr

Beim Kurznachrichtendienst Twitter heißt es in einem Tweet des Accounts des Polizeipräsidiums am Mittwoch um kurz vor 10.30 Uhr: Es könne heute (gemeint ist Mittwoch, 28.6.23) im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm zu Überschnallknallen kommen. Grund dafür sei eine Übung der Bundeswehr. "Wundert euch also nicht, wenn ihr einen lauten Knall hören solltet."

Kurz darauf, gegen 10.35 Uhr, war im Raum Ulm und Neu-Ulm sogar ein erster lauter Knall zu hören. Ein Blick auf die Internetseite eines Luftüberwachungssystems verrät: eine Militärmaschine, in Neuburg an der Donau gestartet, zieht ihre Bahnen in der Region zwischen Laichingen, Ulm, Ichenhausen, Gundelfingen und Lonsee.

Am Mittwoch war ein Militärflugzeug über der Region rund um Ulm unterwegs. Die Polizei hat darüber informiert. Foto: Screenshot adsbexchange.com

Dass die Bundeswehr in der Region rund um Ulm immer mal wieder Übungsflüge in Überschallgeschwindigkeit durchführt, hängt mit dem sogenannten Temporary Reserved Airspace, kurz TRA, zusammen. Die Region zwischen München und Stuttgart sowie zwischen Memmingen und Ellwangen bildet den TRA Allgäu.

Der Fluglärm über Schwaben in Zahlen 1 / 6 Zurück Vorwärts 2020 gab es über dem TRA Allgäu 379 Flüge, verteilt auf 215 Tage des Jahres.

Im Schnitt waren die Maschinen dabei 77 Minuten pro Flug unterwegs, 2019 waren es im Schnitt noch 70.

Im Jahr 2018 haben sich 577 Bürger bei der Bundeswehr wegen des Fluglärms beklagt, im Jahr 2019 waren es 698, 2020 bereits 825. Im laufenden Jahr gingen bisher 438 Beschwerden ein.

Die Bundesregierung gibt an, dass sich der Anteil des militärischen Flugbetriebs in der prozentualen Verteilung des gesamten Flugbetriebs über der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 auf lediglich rund 2,89 Prozent belaufen hat, 2018 waren es circa 1,27 Prozent.

Zwischen 2018 und 2020, so gibt das Verteidigungsministerium an, beliefen sich die durchschnittlichen Emissionen durch die Flüge pro Jahr auf rund 413.490 Tonnen CO 2 -Äquivalent.

Erlaubt sind Flüge montags bis donnerstags zwischen 8 und 23.30 Uhr und freitags von 8 bis 17 Uhr ab einer Höhe von rund 3050 Metern.

Übungsflüge der Bundeswehr im Raum Ulm: Es kann auch ein Brummen wahrgenommen werden

In diesem Luftraum finden die Übungsflüge der Bundeswehr statt. Normale Verkehrsflugzeuge müssen für den Zeitraum des Trainings diese Lufträume komplett frei halten. Wenn vom Himmel auch ein "Brummen" wahrgenommen wird, stecken oftmals Betankungsflüge einer A400M dahinter.

Über derartige Übungsflüge werde die Ulmer Polizei nicht immer informiert. Für diesen Mittwoch aber sei es so gewesen. Deshalb habe man den Tweet abgesetzt, "bevor die Menschen dann den Notruf wählen." Wie viele Menschen sich tatsächlich in solchen Fällen an die Polizei wenden, ist unklar. (krom)