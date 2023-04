Ulm/Neu-Ulm

09:29 Uhr

Poser- und Tuning-Kontrollen: Polizei stellt Autos am "Car-Freitag" sicher

Plus Am "Car-Freitag" hat die Polizei nicht nur in Ulm und Neu-Ulm Poser und Tuner unter die Lupe genommen. In einem Fall lieferte sich ein Raser ein Rennen mit der Polizei - mit über 200 km/h.

Von Thomas Heckmann

Der Karfreitag wird von Posern und Tunern als „Car-Freitag“ betrachtet und bundesweit präsentiert man die veränderten Fahrzeuge. Auch in Ulm und Neu-Ulm tritt das Phänomen auf und seit Jahren kontrolliert die Polizei scharf. Ein gutes halbes Dutzend Fahrzeuge wurde von der Polizei sichergestellt.

Bereits im Vorfeld hatte das Polizeipräsidium Ulm angekündigt, dass es umfangreiche Kontrollen geben werde, ohne jedoch Details zu nennen. Kaum waren die ersten Polizisten unterwegs, kursierten bereits Listen in den sozialen Medien, mit welchen zivilen Fahrzeugen sie zusätzlich zu den Streifenwagen unterwegs waren. Doch die Listen waren sinnlos, wenn am Abend erst einmal nur Scheinwerfer im Rückspiegel erkennbar sind. Auch ein Videowagen der Polizei war im Einsatz, um insbesondere Raser auf dem Ulmer Altstadtring zu finden.

