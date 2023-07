Klima-Protestaktion verursacht Stau-Chaos auf B28 und B10: Polizei mit SEK vor Ort

Direkt an der Adenauerbrücke in Ulm stören Klimaaktivisten den Verkehr auf den B10 und B28. Grund ist der heutige Besuch von Verkehrsminister Wissing.

Seit dem frühen Dienstagmorgen stören "Klimacamp"-Aktivisten den Verkehr in Ulm und Neu-Ulm auf B10 und B28 direkt an der Adenauerbrücke. Gegen 6.30 Uhr begannen die Aktivisten damit, auf der Schilderbrücke die Texte zu verändern und Schriftzüge wie "Spielstraße statt Schnellstraße" aufzukleben. Aus Richtung Süden staut sich der Verkehr bis Senden zurück.

Weil sich zwei Aktivisten inzwischen auf den Schildern über beide Richtungsfahrbahnen verteilt haben, bereitet die Polizei aktuell die komplette Sperrung der Adenauerbrücke vor. Aus Richtung Bayern wird der Verkehr bereits abgeleitet. Nun soll auch der Verkehr aus Richtung Ulm abgeriegelt werden. Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort. Mithilfe des SEK und einer Drehleiter sollen die Aktivisten von der Schilderbrücke heruntergeholt werden.

34 Bilder Die Aktion der "Letzten Generation" in Ulm in Bildern Foto: Alexander Kaya

Anlass für die Aktion ist der heutige Besuch von Verkehrsminister Volker Wissing in Ulm. Bereits vergangenen Freitag war es zu einer Klima-Protestaktion in Ulm gekommen. An der Kreuzung vor dem Ehinger Tor klebten sich Aktivisten an einer Ampel auf die Straße. Die Verkehrsbehinderungen hielt sich hier allerdings in Grenzen. Nach etwa einer Stunde war alles schon wieder vorbei.

"Klimacamp"-Aktivisten werfen "Bundesverkehrtminister Wissing" Rechtsbruch vor

Aktivisten vom "Klimacamp", die nicht der Bewegung "Letzte Generation" angehören, haben unserer Redaktion am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine Mail zukommen lassen. Darin bezeichnen sie die Aktion an der Adenauerbrücke als "raffinierte Kritik an Bundesverkehrtminister Wissing". Der FDP-Politiker habe trotz rechtlicher Verpflichtung kein Sofortprogramm vorgelegt, um die im Klimaschutzgesetz festgelegten Höchstmengen einzuhalten. Ihm werfen sie, wie die Aktivisten der "Letzten Generation" am Freitag, einen Rechtsbruch vor.

Statt eines Sofortprogramms führe Wissing "umstrittene Ausbauüberlegungen von Autobahnen und Bundesstraßen" durch. Dazu gehört nach Ansicht der Aktivisten auch die Adenauerbrücke. "Der geplante Ausbau von vier auf acht Spuren ist im Lichte dessen, dass sich langfristig Verkehr vom Auto auf den ÖPNV verlagern wird, in der Bevölkerung umstritten. Darüber hinaus bedroht der Ausbau wertvolle Bäume in den Ehinger Anlagen.", heißt es in der Mail. (thhe/krom)

Lesen Sie dazu auch

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.