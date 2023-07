Stau-Chaos nach Klima-Protest: Polizei beendet Kletteraktion mit SEK

Direkt an der Adenauerbrücke in Ulm störten Klimaaktivisten am Dienstag den Verkehr auf B10 und B28. Grund war der Besuch von Verkehrsminister Wissing.

Klima-Aktivisten haben am Dienstagmorgen im Rahmen einer selbsternannten "Kunstaktion" den Verkehr im Großraum Ulm und Neu-Ulm lahmgelegt. Eine 16-Jährige und ein 20-Jähriger waren gegen 6.30 Uhr direkt an der Adenauerbrücke auf eine Schilderbrücke geklettert. Dort brachten sie Schriftzüge an wie "Spielstraße statt Schnellstraße" und "Wissing absägen, Bäume stehen lassen". Die Folge war ein Stau-Chaos auf B10 und B28. Auch die Innenstädte der Doppelstadt waren zeitweise dicht. Die Polizei holte die Aktivisten mit Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) gegen 10 Uhr herunter, nachdem die beiden Kletterer die Brücke nicht hatten räumen wollen. Verletzt wurde niemand.

Weil die zwei Aktivisten ihre Position entlang der Schilderbrücke immer wieder veränderten, sperrte die Polizei unterhalb der Brücke immer wieder andere Fahrspuren. Um die Kletterer endgültig herunterholen zu können, war aus Sicht der Polizei eine Vollsperrung der Adenauerbrücke notwendig. Aus Richtung Bayern bedeutete das, dass die Zufahrt über das Dreieck Neu-Ulm, die Schützenstraße sowie die Europastraße abgeriegelt wurden. Auch am Dreieck Hittistetten wurde die B28-Zufahrt gesperrt, um das Stauaufkommen reduzieren zu können.

Polizei holt Klima-Aktivisten mit SEK von B28-Schilderbrücke auf der Adenauerbrücke

Die Stadt Ulm als zuständige Versammlunsgbehörde beendete die unangemeldete Versammlung umgehend, die Polizei erteilte Platzverweise. Mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr holten Kräfte des SEK die Aktivisten herunter. Sie wurden in Handschellen abgeführt und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dort sollten ihre Personalien aufgenommen werden. Um jene sogenannte "erkennungsdienstliche Behandlung" für die Beamten zu erschweren, haben die Aktivisten ihre Finger mit Glitzerkleber eingeschmiert. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Ob weitere strafrechtliche Verstöße relevant sind, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden. Die Kosten des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr werden den Aktivisten in Rechnung gestellt. Wie hoch die sind, ist noch unklar.

Anlass für die Aktion ist der heutige Besuch von Verkehrsminister Volker Wissing in Ulm. Bereits vergangenen Freitag war es zu einer Klima-Protestaktion in Ulm gekommen. An der Kreuzung vor dem Ehinger Tor klebten sich Aktivisten der Bewegung "Letzte Generation" an einer Ampel auf die Straße. Die Verkehrsbehinderung hielt sich hier allerdings in Grenzen. Nach etwa einer Stunde war alles schon wieder vorbei.

Klima-Aktivisten werfen "Bundesverkehrtminister Wissing" Rechtsbruch vor

Hinter der Aktion an diesem Dienstag steht nicht die Bewegung "Letzte Generation". Sie seien eine 15-köpfige Gruppe aus dem Raum Ulm, die sich "Unterstützer des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages" nenne, wie ein Sprecher erklärt. Der Name beziehe sich auf eine Einrichtung des Bundestags, die neutral und objektiv für Abgeordnete und Gremien recherchiere, analysiere und zum Teil auch gutachterlich Stellung beziehe. Eine aus ihrer Sicht wichtige Institution, die in der Öffentlichkeit zu selten Beachtung finde, so der Sprecher.

Einzelne Mitglieder ihrer Gruppierung seien bereits bei der Besetzung des Eichenwaldes am Uniklinikum Ulm dabei gewesen. Mit dem Ablauf ihrer Protestaktion an der Adenauerbrücke seien sie nicht zufrieden. Sie bedauern, dass nicht mehr Verkehrsteilnehmer die Schilderbrücke hätten passieren können, um so die dort angebrachten Botschaften lesen zu können. Ihrer Ansicht nach sei die Vollsperrung der Polizei "unverhältnismäßig". Eine Anordnung von Tempo 30 hätte aus ihrer Sicht genügt. Bei den Kletterern habe es sich um geübte Kletterer gehandelt.

Aktivisten sind mit ihrer Protestaktion auf der Adenauerbrücke selbst nicht zufrieden

Unserer Redaktion haben die Aktivisten am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine E-Mail zukommen lassen. Darin bezeichnen sie die Aktion an der Adenauerbrücke als "raffinierte Kritik an Bundesverkehrtminister Wissing". Der FDP-Politiker habe trotz rechtlicher Verpflichtung kein Sofortprogramm vorgelegt, um die im Klimaschutzgesetz festgelegten Höchstmengen klimaschädlicher Treibhausgase einzuhalten. Ihm werfen sie, wie die Aktivisten der Letzten Generation am Freitag, einen Rechtsbruch vor. Jenen Rechtsbruch habe laut Handelsblatt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages festgestellt.

Statt eines Sofortprogramms führe Wissing "umstrittene Ausbauüberlegungen von Autobahnen und Bundesstraßen" durch. Dazu gehört nach Ansicht der Aktivisten auch die Adenauerbrücke. "Der geplante Ausbau von vier auf acht Spuren ist im Lichte dessen, dass sich langfristig Verkehr vom Auto auf den ÖPNV verlagern wird, in der Bevölkerung umstritten. Darüber hinaus bedroht der Ausbau wertvolle Bäume in den Ehinger Anlagen", heißt es in der E-Mail.

Eine weitere Protestaktion dieser Gruppierung sei an diesem Dienstag nicht geplant. Am Abend kam es noch zu einer angemeldeten Demonstration auf dem Münsterplatz mit Reden von Fridays for Future, Jugend-Aktiv in Ulm und der Letzten Generation sowie einem "Die-in", "Dancing for Climate" und einer spielerischen Verkehrswende auf Fahrrädern und Bobbycars. (mit krom)