Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Radfahrer fährt nahe der Donaubrücke Fußgängerin um

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Donnerstag bei einem in Unfall in Ulm zu.

Radfahrer fährt bei Rot. Gegen 12.30 Uhr fuhr nach Polizeiangaben ein 41-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Donaustraße. Der Mann war in Richtung Neu-Ulm unterwegs. An der Fußgängerfurt hielt er nicht an, obwohl die Ampel auf Rot zeigte. Der Radfahrer stieß mit einer Gleichaltrigen zusammen, die zu Fuß unterwegs war und die Fahrbahn bei Grünlicht überquerte. Die 41-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Der Radfahrer blieb unverletzt. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu. (AZ)

