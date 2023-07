Ulm/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Rathaus Ulm wehrt sich: Wiblingen wird nicht abgehängt

In den Sommerferien entsteht zwischen Ulm-Wiblingen und dem Donaubad in Neu-Ulm eine Großbaustelle.

Plus In den Sommerferien wird von der Europastraße in Neu-Ulm bis Wiblingen im großen Stil saniert. Zum großen Chaos, wie von einem Stadtrat befürchtet, soll es nicht kommen.

Mit scharfen Worten hatte der Ulmer CDU-Stadtrat Hans-Walter Roth die Ulmer Bauverwaltung kritisiert: Er sprach von einem Intelligenzdefizit und davon, dass ein ganzer Stadtteil über Wochen abgehängt werde. Die Stadtspitze lud nun ins Rathaus ein, um zu zeigen, dass es so weit nicht komme. Voll gesperrt wird die Wiblinger Straße dennoch - voraussichtlich aber nur für vier Tage Ende August.

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning kritisierte Roth. Seine Bedenken, die er in einem Schreiben an Ulms OB Gunter Czisch adressierte, hätten "nichts mit dem zu tun, was wir gerade machen". Seine Vorwürfe sind aus Sicht des Baubürgermeisters unbegründet. Zumal Roth offenbar schlecht informiert gewesen sei: Es dauere nicht sechs Wochen, bis der Wiblinger Steg abgebrochen werde, sondern das gehe "in wenigen Tagen".

