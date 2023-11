Rekord: Ulm und Neu-Ulm zählen erstmals über eine Million Übernachtungen

Bevor das Jahr beendet ist, freut sich die Tourismusorganisation schon über Bestmarken. Das sind die Gründe.

Nachdem die Pandemie endgültig überwunden ist, zieht der Tourismus rund um die Münsterstadt wieder richtig an. Die Ulm/ Neu-Ulm Touristik (UNT) rechnet mit dem erstmaligen Knacken der Millionengrenze.

"Die ausländischen Gäste sind wieder zurück", freut sich Wolfgang Dieterich. Geschäftsführer der UNT. Diese hätten dieses Jahr einen Anteil von 30 Prozent aller Übernachtungsgäste gestellt. "So viel hatten wir noch nie. Selbst vor Corona." Insbesondere Schweizer, Österreicher, Italiener und Menschen aus den Benelux-Staaten hätten Ulm wiederentdeckt. Das deute darauf hin, dass das auch für den kommenden Weihnachtsmarkt gelte. Das ist für die Händler wichtig: Denn der Ulmer Weihnachtsmarkt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Einzelhandel.

Ulm und Neu-Ulm: UNT zählt eine Million Übernachtungen

Klar ist: "Wir werden dieses Jahr erstmals eine Million Übernachtungen haben", sagt Dieterich bei der Vorstellung des diesjährigen Programms für den Ulmer Weihnachtsmarkt. Das sei eine Schallgrenze, die Ulm/Neu-Ulm erstmals überschreite. Ulms OB Gunter Czisch vermutet, dass die im vergangenen Jahr gezielt geschaltete Werbung für Städtereisen in die "Zweilandstadt" nun Früchte trage. Bis zum Sommer habe Ulm/Neu-Ulm ein Plus von 17 Prozent erzielt. "Das ist schon richtig gut." Für die Stadt seien die Gäste attraktiv, weil das Budget pro Tag der Übernachtungsgäste aus dem Ausland Ulm in den vergangenen Jahren gefehlt habe, so Czisch.

Erstmalig bündelte die UNT zudem sämtliche Weihnachtsangebote in der Doppelstadt. Unter der Internetadresse weihnachten.ulm.de werden erstmals sämtliche Weihnachtsangebote, die über den eigentlichen Weihnachtsmarkt hinausgehen, gebündelt. Von weihnachtlichen Konzerten, Fotopoints bis hin zu weihnachtlichen Stadtführungen.