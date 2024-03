Ulm/Neu-Ulm

vor 41 Min.

Rekordjahr getoppt: Der Tourismus in Ulm und Neu-Ulm brummt

2023 gab erstmals mehr als eine Million Übernachtungen in der Doppelstadt. Mancher Reisende dürfte sich auch eine Postkarte gekauft haben.

Plus Die Übernachtungen in Ulm und Neu-Ulm liegen sogar höher als im Rekordjahr 2019. Zwei Hotels werden von der Tourismus-Zentrale schmerzlich vermisst.

Von Thomas Vogel

Die magische Marke ist geknackt. Erstmals kann die Ulm/Neu-Ulm-Touristik (UNT) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mehr als eine Million Übernachtungen in der Doppelstadt vermelden. Das sind doppelt so viele wie in den mageren Jahren während der Coronakrise, als diese Zahl auf unter 500.000 rutschte, und elf Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2024 erwarten UNT-Geschäftsführer Wolfgang Dieterich und Dirk Homburg, Leiter Kommunikation bei der UNT, Zahlen auf ähnlichem Niveau. Das Internationale Donaufest, die Eröffnung des Museums „Die Einsteins“ sowie zahlreiche sommerliche Groß- und Open-Air-Veranstaltungen würden dem örtlichen Städtetourismus auch heuer wieder zu Auftrieb unter den Flügeln verhelfen.

Hat sich der Tourismus in der Doppelstadt somit nach seinem Tief insgesamt gut erholt, gibt es innerhalb der Gästegruppen deutliche Verschiebungen. Steuerten vor Corona Geschäftsreisende, darunter auch Besucherinnen und Besucher von Messen und Tagungen, etwa 70 Prozent zu den Übernachtungen bei, so sank deren Anteil nach Homburgs Angaben inzwischen auf nur noch die Hälfte. Die andere Hälfte machen nun schon die Freizeitreisenden aus, deren Bedeutung demnach deutlich zugenommen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen