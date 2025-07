Rettungsdienste am Limit: Können Hausnotrufe ihnen den Rücken freihalten?

Die Menschen werden älter. Das ist eine gute Nachricht, gleichzeitig rückt das Thema Pflege immer mehr in den Fokus und wird zur Herausforderung. Es ist einer der Gründe, warum sich Julian Woll, 29 Jahre alt, jetzt dazu entschieden hat, in Ulm einen Hausnotruf zu gründen. So ein Alarm vor Ort mit qualifizierten Kräften könne Kliniken, Pflegeheime und Angehörige entlasten, erklärt er – und vor allem auch den Rettungsdienst.

Tatsächlich sagt Bernd Prochaska, Leiter des Rettungsdiensts des Bayerischen Roten Kreuz Neu-Ulm: „Die Rettungsdienste sind am Limit.“ Denn es werde immer schwieriger, mit den vorhandenen Kräften und Rettungswägen die Einsätze auszuführen. Der Versorgungssektor im ambulanten Bereich leiste nicht das, was er eigentlich müsste, und so würden Leute „wegen allem Möglichen anrufen“. Hinzu kommt, dass der Rettungsdienst vom Fachkräftemangel betroffen ist.

Die Retter werden wegen Platzwunden gerufen oder wegen schmerzender Rücken

„Dass Hausärzte ganz traditionell ins Haus kommen, das gibt es immer weniger“, führt Prochaska aus. Die Praxen seien voll, es gebe kein Personal. „Viele Hausärzte können es sich nicht mehr leisten, in der Freizeit zum Patienten zu gehen.“ Daher würden viele Leute eben beim Rettungsdienst aufschlagen, obwohl ihre Probleme nicht zu den Kernaufgaben des Rettungsdiensts gehören. Prochaska spricht von „Bagatelleinsätzen“. Da gehe es dann etwa um Platzwunden oder um Anrufe in der Nacht, weil der Rücken seit drei Tagen schmerzt.

Der Rettungsdienstleiter berichtet von einer zunehmenden „Hilflosigkeit der Bevölkerung, für sich und die Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen“. So werde der Rettungsdienst zum Problemlöser, teilweise auch bei pflegerischen Einsätzen. Dass Leute nicht mehr aufstehen können, schlage sehr häufig beim Rettungsdienst auf. Es sei denn, ein Hausnotruf sei vorgeschaltet. Ein solcher sei „definitiv eine Entlastung für den Rettungsdienst“, betont Prochaska. Auch das BRK vor Ort bietet einen solchen Dienst an.

Der Hausnotruf wird über einen Funksender ausgelöst

Der Hausnotruf wird meist über einen Funksender ausgelöst, den man um den Hals oder als Armband trägt. Es wird der Kontakt zu einer Notrufzentrale hergestellt, die im besten Fall bereits die wichtigsten Informationen zur Person vorliegen hat. Sodann wird entschieden, ob jemand bei ihr vorbeischaut oder ob der Rettungsdienst alarmiert werden muss. Auch Angehörige werden sofort benachrichtigt, wenn das gewünscht wird.

Der Ulmer Julian Woll ist Krankenpfleger, hat im Jahr 2018 seine Ausbildung am Bundeswehrkrankenhaus Ulm abgeschlossen. In der Vergangenheit hat er bereits nebenberuflich für einen Hausnotruf gearbeitet. Dabei seien ihm jedoch einige Mängel aufgefallen. Jetzt will er es mit dem Hausnotruf „Ulmer Spatz“ besser machen. Er zeigt die Listen, auf denen alle wichtigen Daten festgehalten werden, wenn jemand sich anmeldet. Außerdem komme bei ihm nur Personal zum Einsatz, das mehrjährige medizinische Erfahrung mitbringt. Das gebe es nicht häufig, sagt er und fügt an: „Berufserfahrung und das nötige Bauchgefühl sind entscheidend.“ Er habe sich vor der Gründung viel mit dem Thema beschäftigt und sei auch ins Gespräch mit anderen Hausnotrufanbietern gegangen. Etwa fünf Anbieter gebe es im Ulmer Raum.

Sein Dienst deckt Ulm, Neu-Ulm, Teile des Landkreises – darunter Biberachzell, Asch und Illerberg – und den Alb-Donau-Kreis ab – Orte, die von Ulm aus in etwa einer halben Stunde zu erreichen sind. Im Ernstfall zähle jede Minute – gerade wenn jemand gestürzt ist, betont Woll. In seinem Auto hat er Taschen und Rucksäcke mit wichtigem Material für den Einsatz parat. Außerdem hat er immer ein aufblasbares Hebekissen dabei, um einer gestürzten Person aufzuhelfen. „Es ist sonst sehr schwierig, wenn Menschen Angst haben“, weiß er.

Er führt vor, was passiert, wenn einer seiner Kunden den Notrufknopf drückt: Innerhalb kürzester Zeit meldet sich jemand von der Hausnotrufstelle in Hannover. Da er mit seinem Hausnotruf erst vor wenigen Wochen angefangen hat, ist der Kundenkreis noch klein – meistens würde Julian Woll im Ernstfall daher selbst ausrücken – es sei denn, er geht in dem Moment seinem Hauptberuf als Krankenpfleger an der Uniklinik nach. Dann macht sich einer seiner aktuell drei Mitarbeiter auf den Weg.

Am Anfang wollen sich viele nicht eingestehen, dass sie gebrechlicher werden

Ein Hausnotruf eignet sich für Menschen, die aufgrund einer Behinderung, chronischer Erkrankung oder altersbedingt beeinträchtigt sind. „Es kommt dieser eine Punkt, an dem man gebrechlicher wird. Man will es sich selbst nicht eingestehen. Und dann stürzt man das erste Mal“, sagt Woll. Doch auch das würden manche verschweigen, denn „man will ja niemandem zur Last fallen“.

Woll erinnert sich an einen Einsatz, als er zu einem Mann mit Rollstuhl ausrückte, dem die Beine aus dem Bett gerutscht waren. „Ich habe die Beine dann einfach wieder ins Bett gepackt“, erzählt er. Ein Hausnotruf sei auch eine Entlastung für Angehörige. „Es fällt sonst schwer, mal komplett abzuschalten“, erklärt der 29-Jährige. Der Basistarif samt Rufbereitschaft koste 60 Euro im Monat – dabei seien drei Einsätze innerhalb von 90 Tagen abgedeckt. 25,50 Euro davon übernehme die Krankenkasse ab der ersten Pflegestufe, erklärt der Ulmer. Statistisch gesehen löse jeder zweite Hausnotruf-Kunde einmal im Jahr Alarm aus.

Julian Woll hat den Hausnotruf „Ulmer Spatz" gegründet. Foto: Alexander Kaya

Die Gesellschaft altert, betont der 29-Jährige immer wieder. Bleiben heute viele Mitarbeiter zuhause, um für ihr krankes Kind zu sorgen, könne das in Zukunft vermehrt notwendig sein, weil die Eltern krank sind. Auch hier könne der Hausnotruf entlasten.

Eine Sache, die ihm Sorgen macht, betrifft Ulm selbst: „Die vielen Baustellen in der Stadt bereiten mir Kopfschmerzen“, sagt der 29-Jährige. Hier könne man viel Zeit verlieren, wie er bereits jetzt merkt, wenn er privat unterwegs ist. So habe er kürzlich 20 Minuten gebraucht, um durch die Neue Straße zu kommen. Und als Hausnotruf dürfe er kein Blaulicht verwenden, um bei einem Einsatz schnell voranzukommen. Deshalb wolle er sich bald mit der Stadt darüber verständigen, welche Lösungen es dafür geben könnte. „Wenn nicht zeitnah reagiert werden kann, dann erzeugen wir uns und unserer Gesellschaft noch mehr Pflegefälle und noch mehr Kosten“, warnt er.