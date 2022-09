Ulm/Neu-Ulm

17:10 Uhr

Schlaue Sparmaßnahme? Rolltreppen stehen still, Kunden aber sind sauer

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm stehen die Rolltreppen zum Energiesparen still.

Lokal Die Glacis-Galerie in Neu-Ulm und Schuh Schmid in Senden wollen mit stillgelegten Rolltreppen Strom sparen. Doch der Schuss könnte nach hinten losgehen, meint ein Experte.

Von Johannes Rauneker Artikel anhören Shape

Nachts sind die Werbeschilder schon ausgeschaltet, das Ziel: Strom sparen. Nun aber gehen Geschäfte im Raum Ulm zusätzlich dazu über, auch am Tag den Strom abzuschalten – bei den Rolltreppen zum Beispiel. Vorreiter ist die Glacis-Galerie in Neu-Ulm, ebenfalls stillstehen die Bänder bei Schuh Schmid in Senden. Josef Röll, Einzelhandelsexperte bei der IHK Ulm, hält nichts von diesem Schritt. Obwohl eine Rechnung der Glacis-Galerie zeigt: Der Einspareffekt ist nicht zu unterschätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen