Ulm/Neu-Ulm

vor 12 Min.

Schneeglätte sorgt für zahlreiche Unfälle im Raum Ulm und Neu-Ulm

In der Region rund um Ulm kam es wieder zu zahlreichen Unfällen.

Plus Das Wetter in der Region rund um Ulm und Neu-Ulm ist frostig. Schneeglätte führte am Mittwochmorgen zu zahlreichen Unfällen und Behinderungen im Verkehr.

Von Michael Kroha

Leichter Schneefall und gefrierender Regen: Die Folge waren am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle und Behinderungen im Straßenverkehr. Laut der Ulmer Polizei ziehen sich die Ereignisse quer durch das komplette Einsatzgebiet - sprich von der Alb über Ulm bis nach Biberach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

