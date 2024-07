Schwörwochenende 2024: Konzerte und Partys in Ulm und Neu-Ulm

Der Sommer in Ulm und Neu-Ulm ist auch dieses Jahr reich an Kultur, Konzerten und Festen. Am Wochenende ging das Donaufest zu Ende, aktuell läuft das Volksfest. Alles steuert auf den Höhepunkt im Ulmer Jahreskalender zu: den Schwörmontag. Das ist am Schwörwochenende außerdem alles geboten.

Los geht es dieses Jahr auf dem Münsterplatz schon am Freitag. Die Uni Ulm veranstaltet ihre Akademische Abschlussfeier auf dem Münsterplatz und lädt im Anschluss zu einer öffentlichen Schwörwochenende-Opening Party. Das Motto lautet „Schwör mal!“, Tickets gibt es auf der Homepage der Uni. Als Headliner treten die Kieler Indie-Rocker „Leoniden“ auf.

Lichterserenade und Schwörkonzert der Philharmoniker locken am Samstag in die Stadt

Am Samstag vor dem Schwörmontag, heuer also am 20. Juli, findet das traditionelle Schwörkonzert der Ulmer Philharmoniker statt. „Unter dem Titel ‚Sehnsucht‘ werden Werke des 20. und 21. Jahrhunderts zusammengefasst, die sich aus verschiedenen und vielschichtigen Blickwinkeln mit der Sehnsucht nach Frieden und der Sehnsucht nach einem Ende kriegerischer Handlungen auseinandersetzen“, heißt es dazu im Programm. Weil das Münster für große Konzerte auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung steht, findet das Schwörkonzert in der Pauluskirche statt, Beginn ist um 18 Uhr. Den Abend können die Konzertbesucher dann an der Donau ausklingen lassen, wo zur Lichterserenade wieder tausende Teelichter den Fluss hinab treiben und für ein besonderes Leuchten auf dem Wasser sorgen sollen.

Auf der Bühne, auf der jüngst die Wiener Symphoniker für einen stimmungsvollen Open Air-Klassikabend sorgten, ist dann am Sonntag, 21. Juli, der italienische Bluesrocker Zucchero zu Gast für das große Schwörkonzert auf dem Münsterplatz.

Am Montag darf dann der neu gewählte Oberbürgermeister Martin Ansbacher erstmals auf den Balkon des Schwörhauses treten und die altbekannten Worte sprechen. Die Schwörfeier beginnt um 11 Uhr. Der inoffizielle Höhepunkt des Tages, das Nabada, soll wie immer um 16 Uhr an der Eisenbahnbrücke beginnen. Ebenfalls schon Tradition hat die Party auf dem Münsterplatz, die heuer wieder unter dem Motto „Malle meets Ulm“ steht und bei der die Ballermann-Stars Markus Becker, Stefan vom Bierkeller, Andi Kiss, Aileen Sager und DJ Matze Ihring auf der Bühne stehen. Weitere Partyzonen und Konzerte gibt es mit dem Deutschhaus Rock am Blaustrand oder auch im Roxy, wo auch heuer die Coverband Jesus George auftritt.

Schwörwochenende: Auch Neu-Ulm feiert mit

Auch in Neu-Ulm kann das ganze Wochenende gefeiert werden, und zwar beim Schwörwochenfest auf dem Schwal. Los geht’s dort ebenfalls schon am Freitagabend mit Party-Sound von Sieben & Achtzig Grad. Am Samstag spielt um 17 Uhr die United Danceband und am Sonntag geht es schon um 11 Uhr mit Frühschoppen und der Irish Folk Band „Skellig“ los, am Abend spielen die Albfetza.

Am Schwörmontag spielt nach dem Nabada die Band Time Warp auf dem Schwal und auf dem Petrusplatz veranstaltet die Initiative „Wir in Neu-Ulm“ das Summertime Festival. Dort tritt ab 16 Uhr Schlagersänger Mike van Hyke auf, der auch als singender Frisör bekannt ist und durch seine Teilnahme in der TV-Show „Das Supertalent“ Aufmerksamkeit erregte. Um 18 Uhr folgt die Coverband „Save the Date“ mit Partymusik und ab 21 Uhr steht die Coverband „Funk that Soul“ mit Rythm and Groove auf der Bühne.

Bei „Rock am Petrus“ gibt es heuer eine Programmänderung. Bei der am Schwörsamstag stattfindenden und von Feuerwehr und THW veranstalteten Party tritt nicht mehr die Band Rock Unlimited auf, sondern die Gruppe Rocksucht.