So bewerten Radelnde die Lage in Ulm, Neu-Ulm und Senden

Wirklich zufrieden sind Radfahrerinnen und Radfahrer in Ulm, Neu-Ulm und Senden nicht, wie der aktuelle Fahrradklima-Test des ADFC zeigt. Woran das liegt.

Am Montag hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests 2022 bekannt gegeben. In Ulm und Neu-Ulm stagnieren sie auf niedrigem Niveau. In Senden ist die Lage ähnlich. Der ADFC kritisiert fehlenden politischen Willen, den Radverkehr in den Städten gleichberechtigt zu behandeln. Die Ergebnisse im Detail.

Nach zwei Jahren unterzog der ADFC Deutschlands Städte im Herbst 2022 wieder der Bewertung ihrer Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Fahrradklima-Test feiert sein zehntes Jubiläum mit Rekordzahlen. Rund 245.000 Menschen stimmten ab – so viele wie nie zuvor. Entgegen dem Bundestrend nahmen in Ulm und Neu-Ulm 2022 deutlich weniger Radfahrende an der Befragung teil als noch zwei Jahre zuvor. Offensichtlich habe sich Frust breitgemacht angesichts der nicht enden wollenden Dauerbaustellen, folgert der ADFC. Dies werde deutlich, da die Frage "Führung an Baustellen" in beiden Städten am schlechtesten bewertet wurde (in Neu-Ulm mit 4,8, in Ulm mit einer glatten 5,0).

9 Bilder Mit dem Rad in Ulm: Gute und schlechte Beispiele Foto: Sebastian Mayr, Alexander Kaya

Fahrradfahrer bewerten Ulm, Neu-Ulm und Senden

Neben Ulm und Neu-Ulm sind im Alb-Donau-Kreis die Städte Blaustein, Ehingen und Laichingen neu in die bundesweite Wertung aufgenommen worden, da sie erstmalig das Quorum von 50 Teilnehmenden überschritten. Langenau gelang dies bereits 2020. Aus dem Landkreis Neu-Ulm ist wie 2020 außerdem noch Senden vertreten.

In der Wertung der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner verschlechterte sich Ulm leicht (Platz 17 von 40) auf eine glatte Vier und liegt genau im Durchschnitt aller Städte in Deutschland. Neu-Ulm konnte sich minimal verbessern und erhält 2022 eine 3,8 (Platz 27 von 113). In beiden Städten schnitten die Erreichbarkeit des Stadtzentrums und die Wegweisung am besten ab. Für Ärger sorgen besonders die Radverkehrsführung an Baustellen und die Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen und Schutzstreifen.

ADFC veröffentlicht Ergebnisse von Fahrradklima-Test 2022

Negativ fallen auch die für Radler sehr ungünstigen Ampelschaltungen auf, die mit 4,5 in Neu-Ulm und 4,7 in Ulm bewertet wurden. Häufig ist in den Kommentaren von "Bettelampeln" die Rede, die auch auf Hauptstrecken nur auf Knopfdruck reagieren und sehr lange Wartezeiten verursachen. Ein No-Go für das Fahrrad als schnellstes innerstädtisches Verkehrsmittel. Immerhin konnte am Ehinger Tor schon eine Verbesserung erreicht werden. Bei der Vielzahl von einzelnen Kommentaren wird der Ton allmählich rauer. Die Stadt Ulm wird fast durchgängig dafür kritisiert, dass sie bei der Umsetzung des Radverkehrsziels von 25 Prozent bis 2025 bisher kaum Fortschritte erzielt habe und die Gesamtsituation eher schlechter werde. Viele Radwege seien deutlich zu schmal und endeten im Nichts, wie etwa vom Bahnhof kommend in der Olgastraße. Bemängelt wurde auch, dass die veränderte Verkehrssituation während der Corona-Pandemie nicht wie in anderen Städten für eine Umstrukturierung genutzt worden sei.

Senden schnitt mit der Note 4,07 etwas schlechter ab als 2020 (4,0). In der Rangliste der Orte mit vergleichbarer Größe bedeutet das Platz 264 von 447. Besser bewertet wurde lediglich die Wegweisung (von 3,2 auf 3,0). Schlechte Zensuren gibt es für Konflikte mit zu Fuß Gehenden und Autos, für den Winterdienst und die Reinigung auf Radwegen, für die Breite und die Oberfläche von Radwegen, für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Sicherheitsgefühl. Bei den Konflikten ist die Verschlechterung der Ergebnisse am deutlichsten sichtbar. (AZ)