Warum fahren ständig Lastwagenfahrer über gesperrte Brücken?

Plus Die Ulmer Zinglerbrücke ist für Lkw gesperrt, wieder wird das ignoriert. Ein Fahrlehrer spricht über Gründe und eine Ingenieurin über den Zustand der Brücke.

15 Lastwagen und Busse haben die Zuständigen bei der Stadt Ulm allein an einem einzelnen Tag Anfang März gezählt. Obwohl Schilder, ein Anhänger mit blinkenden Lichtern, Leitkegel und ein Sicherheitsdienst darauf aufmerksam machen, dass die Zinglerbrücke für alle Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht oder mehr als 2,20 Metern Breite gesperrt ist. Es ist nicht der erste solche Fall, bei der maroden Gänstorbrücke haben die Städte Ulm und Neu-Ulm ähnliche Erfahrungen gemacht. Woran liegt das?