Shopping Queen: Das ist die Gewinnerin der in Ulm gedrehten Folge

Plus Gerade lief auf Vox die in Ulm gedrehte Woche von "Shopping Queen". Gewonnen hat Marjan Soori, 54, aus Ulm. Für ihre Siegprämie hat sie schon eine Idee.

Von Michael Kroha

Die Dreharbeiten liegen schon eine Weile zurück. In der vergangenen Woche nun strahlte Vox die in Ulm gedrehte Folge von "Shopping Queen" aus. Jeden Tag durfte eine andere der insgesamt fünf Kandidatinnen aus Ulm und Umgebung ein Outfit zu einem von Star-Designer Guido Maria Kretschmer vorgegeben Motto einkaufen gehen. In der Woche sollte es ein Frühlingsoutfit sein. Gewonnen hat den Contest am Ende Marjan Soori aus Ulm. Für ihre Siegesprämie von 1000 Euro hat sie schon eine Idee.

Die 54-Jährige ist hauptberuflich Krankenschwester am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Seit ungefähr 24 Jahren beschäftigt sie sich aber auch mit Kosmetik. Nebenher betreibt sie in der Neu-Ulmer Lessingstraße gegenüber der Oldtimerfabrik ein entsprechendes Studio. Für das TV-Format "Shopping Queen" hatte sie sich vor Jahren schon einmal beworben. Damals klappte es nicht, dieses Mal wurde sie genommen. Ihre Vorlieben fürs Shoppen scheinen bekannt: "Wenn nicht du mitmachst, wer dann", habe ihr Freund zu ihr gesagt.

