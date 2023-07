Ulm/Neu-Ulm

Tierische Abkühlung: So kommt Hundeeis in Ulm und im Kreis-Neu-Ulm an

So sieht das "Bello-Eis" aus, das in mehreren Eisdielen in der Region verkauft wird.

Plus Normales Speiseeis ist für Hunde ungesund, doch es gibt Alternativen. Der Betreiber einer Ulmer Eisdiele erzählt, wie die für Mensch und Tier schmeckt.

In den sozialen Medien kursiert ein Video, auf dem ein Hund sehnsüchtig und ungeduldig auf das Kommen eines Eiswagens wartet und am liebsten über den Gartenzaun spränge, um schneller an seine Eistüte zu kommen. Die meisten Hunde lieben Eis, gerade an heißen Tagen, und manche Herrchen und Frauchen geben dem Vierbeiner gut meinend von ihrer Portion ab. Auf Dauer gesund ist das nicht. In Ulm und im Kreis Neu-Ulm gibt es in mehreren Eisdielen Hunde-Eis als Alternative.

Hunde-Eis in Eisdielen in Ulm, Neu-Ulm und Senden

Das Eiscafé Dida in Senden setzt auf Hundeeis aus eigener Produktion. Andere Lokale lassen sich von einem Eisproduzenten am Bodensee beliefern. Der Becher "Bello-Eis" sieht kaum anders aus als handelsübliche Becherchen mit Eis. 90 Gramm Eis sind drin, eine Portion, hergestellt am Bodensee. Aber "Bello-Eis", das auch für Menschen ein Genuss sein kann, die zum Beispiel auf ihren Zuckerspiegel achten müssen, ist anders. Denn das Eis ist vegan und wird mit Süßstoffen hergestellt; es ist laktose- und glutenfrei und enthält Kokosnussöl, erzählt Steven Bucciol, Chef der Eisdiele Miraval in der Ulmer Glöcklerstraße. Wonach es schmeckt? "Nach Reismilch", sagt er, und dass das Eis leicht süßlich sei. Wie viel Hunde-Eis er am Tag verkauft? "Das hängt davon ab, wie warm es ist", sagt er. Bei höheren Temperaturen können es durchaus zehn Portionen sein; wenn es kühl ist auch manchmal nur zwei oder drei.

