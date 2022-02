So pünktlich sind Busse und Straßenbahnen in Ulm und Neu-Ulm

Plus Zahlen der SWU Verkehr zeigen, welche Auswirkungen Kontrollen haben, wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln und welche Linie am häufigsten verspätet ist.

Wer wissen will, welchen Effekt Kontrollen im Nahverkehr haben, kann sich die Zahlen der SWU Verkehr ansehen. Das Unternehmen schränkte die Fahrscheinkontrollen mit Beginn der Coronakrise ein und setzte sie im April 2020 zunächst komplett aus. Als die Kontrolleurinnen und Kontrolleure ihre Arbeit im Monat darauf wieder aufnahmen, stieg die Zahl der Menschen, die ohne Ticket erwischt wurden, auf ein Rekordhoch. Auch in anderen Bereichen sind die Zahlen der Stadtwerke-Tochter aufschlussreich.