So reagiert der Einzelhandel in Ulm auf den Wegfall der 2G-Regel

Plus Seit Dienstag gilt in Ulm wieder die 3G-Regel im Einzelhandel. Warum Geschäftsleute dennoch von einem Wettbewerbsnachteil sprechen.

Obwohl die 2G-Regel im Einzelhandel auch in Baden-Württemberg wegfällt, gelten in Ulm und Neu-Ulm unterschiedliche Vorschriften. In Bayern wurden Einlasskontrollen vor Läden vollständig ausgesetzt, während im Nachbarbundesland nun die 3G-Regel gilt. Ungeimpfte und Nicht-Genesene dürfen nun auch wieder Läden betreten, wenn sie ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Was halten Händler in Ulm von den aktuellen Vorgaben?