Ulm/Neu-Ulm

Bus und Bahn statt Auto: So wollen die SWU die Fahrgastzahlen verdoppeln

Ein Sicherheitsdienst kontrollierte unter anderem in der Ulmer Straßenbahn die Einhaltung der 3G-Regel.

Plus Der Chef der SWU-Verkehr über die Schwierigkeiten, mehr Menschen aus Ulm und Neu-Ulm in Busse und Bahnen zu locken. Er selbst fährt lieber mit dem Auto zur Arbeit.

Ralf Gummersbach, der Geschäftsführer der Verkehrstochter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), hat einen schweren Job. Denn Baden-Württemberg soll bis 2040 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr bis 2030 verdoppelt werden. In und um Ulm/ Neu-Ulm herum sieht Gummersbach noch viel Handlungsbedarf. Vor allem im ländlichen Bereich. Von seinem Wohnsitz, 30 Kilometer südlich vor den Toren Ulms, braucht er mit dem ÖPNV zwei Stunden und fünf Minuten zu seinem Arbeitsplatz in Ulm. Mit dem Auto nur 30 Minuten. Die Wahl des Verkehrsmittels liegt da auf der Hand.

Das ist die Praxis. In der Theorie soll die Verdopplung der Fahrgastzahlen über eine Steigerung der Anziehungskraft von Bussen und Bahnen erfolgen. 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr, beförderten die SWU 40 Millionen Fahrgäste. Aktuell würden die Zahlen leicht darunter liegen. Doch als Basisjahr für die Verdopplung legt das Land in seiner ÖPNV-Strategie 2010 fest. Was Gummersbach die Zielerreichung etwas vereinfacht. Insofern müssten die SWU bis 2030 "nur" 60 Millionen Fahrgäste für eine Zielerreichung transportieren. Die bayerische Landesregierung hat sich das gleiche Ziel gesetzt, doch mit 2019 als Basisjahr. "Da müssten wir noch mehr schwitzen", sagte Gummersbach jüngst beim Ulmer "Immobilien-Dialog".

