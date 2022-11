Ulm, Neu-Ulm

vor 31 Min.

Solarboote auf der Donau: Die Sonnen-Flotte kann weiter schippern

Plus Die Solarboote werben für regenerative Energien, kosten aber auch Geld. Damit sie weiter fahren können, musste Neu-Ulm nun einen weiteren Zuschuss bewilligen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

In den vergangenen Jahren ist es ein wenig still geworden um die kleine Flotte von Solarbooten, die mit der Kraft des Lichts auf der Donau hin und her schippern. Dennoch sollen die Schiffe auch in Zukunft ihre Kreise ziehen, denn sie sind einerseits beliebte Ausflugsvehikel, andererseits nach wie vor schwimmende Werbeträger für regenerative Energien. Die Stadt Neu-Ulm hatte es nun in der Hand, dafür zu sorgen, dass sie weiterhin auf der Donau unterwegs sein können. Das kostet die Kommune vergleichsweise wenig Geld.

