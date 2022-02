Ulm/Neu-Ulm

17:47 Uhr

Sparkasse Ulm über große Krisen, kleine Krisen und eine solide Bilanz

Der Abriss der Renftle-Ruine am Petrusplatz läuft. Noch dieses Jahr soll nach dem Willen der Sparkasse Ulm mit einem Neubau begonnen werden.

Plus Noch 2022 soll mit dem Neubau auf dem Petrusplatz begonnen werden. Über die Verluste durch die Bauruine will bei der Sparkasse Ulm aber niemand sprechen.

Von Oliver Helmstädter

Eigentlich wollte Stefan Bill, der Chef der Sparkasse Ulm, bei der jährlichen Bilanzpressekonferenz das 175-jährige Bestehen des öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts und stabiles Wachstum in allen Geschäftsfeldern in den Mittelpunkt stellen. Eigentlich. Es war der Krieg in der Ukraine, der den Vorstandsvorsitzenden von seinem Protokoll abweichen ließ.

