Ulm/Neu-Ulm

vor 24 Min.

"Spaziergänger" in Ulm und Neu-Ulm verzichten weitgehend auf die Masken

Die "Spaziergänger" zogen am Freitagabend durch die Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt. Die Gesichtsmasken hatten die meisten längst weggesteckt, obwohl es die Auflage gab, sie zu tragen.

Plus Freitagabend ist seit einigen Wochen Demozeit in Ulm und Neu-Ulm. Auch wenn in Ulm Maskenpflicht gilt, wird das Gebot weitgehend ignoriert.

Von Stefan Kümmritz

Wieder waren am Freitagabend einige Tausend „Spaziergänger“ erst in der Ulmer City und dann quer durch die Neu-Ulmer Mitte unterwegs, um ihren Unmut gegen die Corona-Einschränkungen seitens der Politik zu zeigen. Es müssen Hundertschaften der Polizei gewesen sein, die Acht gaben, dass nicht über die Stränge geschlagen wurde und vereinzelt sprachen Beamte auf dem Münsterplatz, wo der Demonstrationszug startete, Menschen an, die entgegen der Anweisung, eine Gesichtsmaske zu tragen, auf eine solche verzichteten.

