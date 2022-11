Spektakel, Stau, hohe Kosten: Fast ein Jahrzehnt des Brückenbaus steht bevor

Plus Stadträte bringen die mindestens 80 Millionen Euro kostenden Neubauten der Adenauer- und der Gänstorbrücke auf den Weg. Kritik bleibt dabei nicht aus.

Nachdem der Ingenieur des staatlichen Bauamts aus Krumbach geschildert hatte, wie eines Tages ein tonnenschweres 13-Meter-Teil der Adenauerbrücke binnen 24 Stunden in den Neubau der Adenauerbrücke reingeschoben werden wird, schlug Ulms OB Gunter Czisch vor, die Tribünen des Fischerstechens aufzustellen. Dass die Menschen aus Ulm und Neu-Ulm der "technischen Meisterleistung" auch bewohnen können. Zuvor wird der Beifall in der Bevölkerung wohl eher mau ausfallen.