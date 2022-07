Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm fürchten finanzielle Probleme durch Energiepreise

Bei der SWU Verkehr laufen Energieverträge aus, Geschäftsführer Gummersbach fürchtet für 2023 rund zwei Millionen Euro Mehrkosten. Woher kommt das Geld?

Die SWU Verkehr lebt von den Einkünften, die die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm in anderen Bereichen erzielen, etwa aus dem Geschäft als Energieversorger. Der Energiesektor könnte die SWU Verkehr bald in Bedrängnis bringen. Ralf Gummersbach, technischer Geschäftsführer der SWU Verkehr, sprach "sehr große Sorgen" an.

"Dieses und nächstes Jahr bereiten und sehr große Sorgen, was die Finanzen angeht", sagte Gummersbach am Dienstagabend im Ulmer Bauausschuss. Die langjährigen Energieverträge liefen aus. Daher rechne man im kommenden Jahr mit zehn Prozent zusätzlichen Kosten. Es gehe wohl um rund zwei Millionen Euro. Baubürgermeister Tim von Winning sagte, Gemeinderat und Verwaltung müssten überlegen, wie die städtische Tochtergesellschaft aus dem städtischen Haushalt heraus unterstützt werden könnte. "Das haben wir noch nie gemacht", blickte er zurück.

Ulm/Neu-Ulm: Viele Corona-Fälle beim Fahrpersonal der SWU Verkehr

Aktuell leide die SWU Verkehr unter krankheitsbedingten personellen Problemen, berichtete Gummersbach: "Bei uns gehen die Corona-Zahlen wieder hoch."

Neben der befürchteten Mehrkosten kommen weitere knapp 200.000 Euro auf die SWU Verkehr zu, die das Unternehmen und die Stadtverwaltung gerne eingespart hätten. Der Gemeinderat sprach sich mehrheitlich dagegen aus, die probehalber eingeführten zusätzlichen Fahrten auf der Linie 11 vom ZOB Ost nach Eggingen wieder abzuschaffen. Dort sind nur wenige Fahrgäste unterwegs, pro Person fallen für die Beförderung Kosten in Höhe von 100 Euro und mehr an. Der Versuch soll dennoch ein weiteres Jahr fortgeführt werden. Dafür wird eine andere Busroute künftig samstags nicht mehr bedient: die Linie 16 vom ZOB Ost über Wiblingen Süd nach Unterweiler und Dellmensingen.

