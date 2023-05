Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm verdoppeln Gewinn im Energiegeschäft

Die SWU erzielen 2022 ein positives Ergebnis. Zwar schneiden fast alle Bereiche schlechter ab, doch ein Wert steigt. Diese Gründe nennt das Unternehmen.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die SWU am Donnerstagabend veröffentlichten. Während fast alle Unternehmensbereiche schlechtere Ergebnisse einfuhren, stieg das Plus im Energiegeschäft auf mehr als das Doppelte.

Der Mitteilung zufolge haben drei Faktoren des Geschäftsjahres maßgeblich beeinflusst: Ukraine-Krieg, Energie- und Klimakrise und Pandemie. Trotz der angespannten Wirtschaftslage und politischer Unruhen konnten die Stadtwerke das Geschäftsjahr 2022 mit einem Überschuss von 1,1 Millionen Euro auf dem geplanten Niveau abschließen. Geschäftsführer Klaus Eder kommentiert: "Trotz aller Widrigkeiten konnten wir den wirtschaftlichen Erholungskurs der SWU fortsetzen." Einsparungen und der milde Winter verhinderten eine Gasmangellage, die Energieversorgung sei jederzeit gewährleistet gewesen. Allerdings hätten die Preise die Kundinnen und Kunden außergewöhnlich belastet. "Erfreulicherweise sinken seit geraumer Zeit die Börsenpreise wieder. Aufgrund unserer langfristig orientierten Einkaufsstrategie können diese Entlastungen jedoch nicht unmittelbar weitergegeben werden", so Eder. Im Vergleich zu Discount-Anbietern böten die Stadtwerke langfristig stabile Preise.

Das Geschäftsjahr 2022 der SWU in Zahlen 1 / 9 Zurück Vorwärts Umsatz: 621 Mio. Euro (2021: 517 Mio. Euro)

Konzernergebnis: 1,1 Mio. Euro Gewinn (2021: 4,09 Mio. Euro)

Stromverkauf: 942 Mio. kWh (2021: 1010 Mio. kWh)

Erdgasverkauf: 1.166 Mio. kWh (2021: 1596 Mio. kWh)

Fernwärmeverkauf: 93,5 Mio. kWh (2021: 103,0 Mio. kWh)

Trinkwasserverkauf: 11,0 Mio. Kubikmeter (2021: 11,2 Mio. Kubikmeter)

Internet und Telefonie: 10.634 Kundinnen und Kunden, bereinigt um Testanschlüsse (2021: 10.738 Kundinnen und Kunden)

Nahverkehr: 32,0 Mio. Fahrgäste (2021: 26,7 Mio. Fahrgäste)

Personal zum 31.12.2022: 1034 Beschäftigte (gerechnet in Vollzeitstellen) zuzüglich 61 Auszubildende (Personal zum 31.12.2021: 1016 Beschäftigte zuzüglich 74 Auszubildende)

Jahresabschluss 2022: SWU mit geringerem Gewinn als 2021

Das operative Ergebnis vor Steuern sank auf 2,9 Millionen Euro. Im Jahr 2021 hatte sich dieses noch auf 5,8 Millionen Euro belaufen. Zu dieser Entwicklung trugen zu einem großen Teil die stark gestiegenen Betriebskosten für den Verkehrsbetrieb und ein Rückgang beim Energievertrieb bei. Bedingt durch einen milden Winter und den Sparwillen der Kundschaft verzeichneten die Stadtwerke teils deutliche Absatzrückgänge bei Gas, Strom und Wärme. So wurde im vergangenen Geschäftsjahr 6,7 Prozent weniger Strom verkauft. Der Gasabsatz für Privathaushalte und Industrie sank um 26,9 Prozent. Fernwärme wurde um 9,2 Prozent weniger nachgefragt. Der Trinkwasserverbrauch reduzierte sich um zwei Prozent.

Die Geschäftsbereiche im Einzelnen: Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze weisen für das abgeschlossene Geschäftsjahr ein Plus von 7,2 Millionen Euro aus (Vorjahr: 10,1 Millionen Euro). Für das niedrigere Ergebnis sind vor allem die erneut gesunkenen Netznutzungsentgelte verantwortlich. Diese verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um gut vier Millionen Euro. Außerdem mussten Rückstellungen für Verlustenergie in Höhe von 5,1 Millionen Euro gebildet werden.

Erfolgreiches Energiegeschäft der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

Der Gewinn der SWU Energie beträgt 23,6 Millionen Euro (Vorjahr: 9,9 Millionen Euro). Die Gründe für diesen deutlichen Anstieg sind vielschichtig: Für die Beteiligung am Kohlekraftwerk Lünen mussten 7,8 Millionen Euro an Rückstellungen gebildet werden. Im Geschäftsjahr 2021 waren dafür noch 13,8 Millionen Euro notwendig. Zudem konnte durch den Verkauf von Strom, den die SWU in ihren Kraftwerken selbst produziert hat, einen Erlös von 7,9 Millionen Euro erwirtschaften. Im Jahr 2021 lag der Gewinn noch bei 4,3 Millionen Euro. Davon abgesehen sanken die verkauften Mengen für Strom, Erdgas und Fernwärme aufgrund von Einsparungen auf Kundenseite. Die Stromproduktion aus Wasserkraft ging nach einem zuletzt überdurchschnittlich produktiven Jahr auf 82,8 Millionen kWh zurück (Vorjahr: 98,5 Millionen kWh). Die Erzeugungsmenge der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hingegen konnte sich von 27,9 auf 59,3 Millionen kWh verdoppeln.

Die SWU TeleNet erwirtschaftete einen Ertrag von 1,1 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2021 hatte dieser noch 1,5 Millionen Euro betragen. Um die Leistungsfähigkeit des Telekommunikationsbetriebes künftig zu sichern und auszubauen, wurde die Personaldecke aufgestockt. Die Zahl der Kundinnen und Kunden verharrte mit 10.600 nahezu auf dem Vorjahreswert (10.700). Der Glasfaserausbau wurde ebenfalls fortgeführt. Das Glasfasernetz der SWU umfasst mittlerweile 720 Kilometer.

Busse und Straßenbahnen mit mehr Fahrgästen, aber auch mehr Verlust

Der Fehlbetrag der SWU Verkehr stieg abermals auf nun 22,6 Millionen Euro (Vorjahr: 20,4 Millionen Euro). Dies ist hauptsächlich in erhöhten Betriebskosten begründet. Vor allem Strom für die Oberleitungen und Kraftstoff kosteten im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr. Nachdem im Laufe des Jahres 2022 sämtliche Einschränkungen durch die Pandemie zurückgenommen wurden, stiegen Fahrgastzahlen wieder deutlich an. So konnte die SWU Verkehr über 32 Millionen Fahrgäste transportieren. Das entspricht einem Plus von über 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (27 Millionen). "Nach dem Wegfall von Mindestabständen und Schutzmasken kletterten unsere Fahrgastzahlen wieder nach oben. Mit der Einführung des Deutschlandtickets wird sich dieser Trend auch in den kommenden Monaten fortsetzen", zeigt sich SWU-Chef Klaus Eder erfreut und zuversichtlich. Er verspricht: "Mit der kürzlich erfolgten Förderzusage über 14 Elektrobusse, werden wir auch in nächster Zeit den ÖPNV erweitern und modernisieren."

Wie schon im Jahr 2021 steigerten die Stadtwerke ihre Ausgaben für Investitionen um 12,1 Millionen auf gut 82,1 Millionen Euro. Für den Netzausbau werden 26 Millionen Euro aufgewendet. Davon entfallen 4,5 Millionen Euro für den Glasfaserausbau. Weitere 26 Millionen Euro fließen in den Ausbau von Mobilitätsangeboten wie swu2go oder die Neubeschaffung elektrischer Busse für den Verkehrsbetrieb. In dieser Summe sind ebenfalls abschließende Arbeiten am Bahnhofsvorplatz in Höhe von 12,3 Millionen Euro enthalten. Der Ausbau des Trinkwassernetzes und die Errichtung eines Trinkwasserhochbehälters auf dem Kuhberg schlägt mit gut 11,3 Millionen Euro zu Buche. Für die Region entsteht insgesamt eine Wertschöpfung von rund 198 Mio. Euro. Am Freitagmorgen will das Unternehmen die Zahlen in einer Pressekonferenz vorstellen. (AZ)