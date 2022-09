Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wollen bei Zahlungsunfähigkeit nicht den Strom abdrehen

Die Energiepreise steigen und steigen, viele Menschen machen sich sorgen, ob sie das noch zahlen können. Wie sich die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf diese Szenarien vorbereiten.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) seien in Abstimmung mit den beiden Städten Ulm und Neu-Ulm gut auf alle denkbaren Szenarien vorbereitet, um die Lieferfähigkeit in diesem Winter bestmöglich zu sichern. Dies teilt Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU schriftlich mit.

Was dem Land helfe, seien möglichst volle Gasspeicher in Süddeutschland und Österreich sowie milde Temperaturen in den kalten Monaten. Entscheidend werde zudem der Energieverbrauch eines jeden Einzelnen sein. "Seien Sie bitte schon jetzt sparsam und achten Sie darauf, dass Ihre Abschläge an die aktuell gestiegenen Preise angepasst sind. Leichtfertig wird es bei der SWU zu keinen Versorgungssperren kommen", so Eder weiter. Jeder Fall von Zahlungsunfähigkeit werde genau und individuell geprüft. Die SWU bieten im persönlichen Gespräch verschiedene Möglichkeiten, Rechnungen auf Raten oder mit verlängerten Zahlungszielen zu begleichen. Eder: "Kommen Sie bitte im Bedarfsfall auf uns zu. Wir unterstützen Sie.“

Das sagen die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm zur Energiekrise

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm, Katrin Albsteiger, lobt den Einsatz der SWU: „Ich bin froh, dass wir mit unseren Stadtwerken einen verlässlichen Partner haben, der hinter jeder Rechnung auch den Menschen sieht. Wir werden alles daransetzen, dass diesen Winter keine Wohnung kalt oder dunkel bleiben muss.“

Der Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Gunter Czisch, ergänzt: „In jeder Krise sind gute Partner und Freunde besonders wichtig. Neben der Sicherstellung der Versorgungssicherheit gilt es auch, die Region durch Investitionen langfristig zu stärken, denn wir haben die Betriebe im Blick, die sich auf uns als Auftraggeber verlassen können. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden dieser Aufgabe nachkommen und den bereits verabschiedeten Investitionsplan für die Region in vollem Umfang umsetzen.“ (AZ)