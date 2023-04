Statt "Unterwerfung" gibt es am Theater Ulm einen echten "Tatort-Kommissar

Plus Momentan müssen im Kulturbereich wieder einige Auftritte abgesagt oder verschoben werden. Es hat zwar nicht alles mit Corona zu tun, aber einiges.

Aktuell häufen sich wieder Verschiebungen und Absagen bei den Veranstaltern: Ein Teil ist in Corona-Erkrankungen von Künstlern zu begründet, es gibt aber auch Absagen wegen zu geringer Ticket-Verkäufe. Im Theater Ulm existiert noch ein dritter Grund dafür, dass die Premiere des Houellebecq-Monologs "Unterwerfung“ vom 15. April auf den 3. Mai verschoben wird.

Eine Corona-Erkrankung führt zu einem Domino-Effekt

Von einem "Domino-Effekt“ spricht Intendant Kay Metzger: Die coronabedingte Verschiebung der "Kaufmann von Venedig“-Premiere um zwei Wochen, in der Markus Hottgenroth die Rolle des Juden Shylock spielt, bedeutete für den Schauspieler, der auch Houellebecqs "Unterwerfungs"-Monolog spricht, eine zu geringe Vorbereitungszeit. "Und während man sich in einer Team-Produktion in einem solchen Fall vielleicht noch an anderen ‚festhalten‘ kann, verlangt ein so großer Monolog natürlich eine perfekte Vorbereitung.“ Aus diesem Grund habe die eine Verschiebung die andere nach sich gezogen. "Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut und mit relativ wenigen Absagen durch die Pandemie gekommen“, sagt Metzger.

Für den Premierenabend, für den bereits viele Tickets abgesetzt wurden, hält Kay Metzger ein Angebot bereit: Das Theater Ulm unterhält gute Beziehungen zum Schauspieler Miroslav Nemec, bekannt als Münchner Tatort-Kommissar Ivo Batic. Er wird kurzfristig mit seinem autobiografischen Soloprogramm "Miroslav Jugoslav – Der Nemec hinter dem Batic“ einspringen. Ungewöhnlich: Wer bereits Karten für die Premiere der Bühnenfassung von "Unterwerfung“ besitzt, hat die Wahl. Das Ticket kann – ganz normal – für einen anderen Termin getauscht werden, es lässt sich aber auch für den Nemec-Abend am 15. April verwenden, und in diesem Fall können Premieren-Tickets für den 3. Mai zum reduzierten Preis erworben werden.

Bei verschobenen Veranstaltungen geht es um viel Geld

Eine ganze Reihe von Verschiebungen und Absagen hatte in der letzten Woche auch das Roxy zu bewältigen. "Vier oder fünf, das war schwierig“, sagt Pressesprecher Henning Reinholz. In einem Fall ließ eine Agentur ein Konzert abblasen, weil zu wenig Eintrittskarten verkauft waren und es sich nicht lohnte. "In allen anderen Fällen waren die Absagen tatsächlich coronabedingt.“ Es genüge ja bei Auftritten, an denen mehrere Personen beteiligt sind, ein einzelner Corona-Fall, um die Veranstaltung verschieben oder absagen zu müssen. Betroffen war das ausverkaufte Konzert der Heavy-Metal-Band Saxon, sie konnte die letzten Konzerte ihrer Tour nicht spielen. Man suche nach einem Ersatz-Termin, sagt Henning Reinholz. Gerade bei ausverkauften Veranstaltungen gehe es ja auch um eine Menge Geld. Auf den 8. September verschoben werden musste die Show des Physiker-Teams "Methodisch inkorrekt“, die nahezu ausverkauft gewesen war. "Auch in dem Fall geht es für die Künstler natürlich um eine ziemliche Summe.“ Inzwischen, sagt Henning Reinholz, habe er den Eindruck einer Stabilisierung – und er hofft, dass weitere Absagen in den nächsten Wochen erspart bleiben.

Am Theater Neu-Ulm musste jüngst die Vorstellung von Bernd Kohlhepp, der als schwäbischer "Hämmerle“ mit seinem neuen Programm "eskalieren“ wollte, krankheitsbedingt abgesagt werden. Nach aktuellem Stand können aber alle im Spielplan stehenden Vorstellungen von "Der Lawinenauslöser“ und vom Heinz-Erhardt-Abend auch stattfinden.

