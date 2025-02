Streik bei Verkehrsbetrieben: Keine Busse und Straßenbahnen in Ulm und Neu-Ulm

Wer am kommenden Freitag, 21. Februar, in Ulm und Neu-Ulm mit dem Bus oder der Straßenbahn unterwegs sein will, muss sich womöglich eine Alternative überlegen: Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit Beschäftigte aus Verkehrsbetrieben zum Warnstreik aufgerufen. Auch in der Doppelstadt sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU Verkehr und SWU mobil) demnach ihre Arbeit niederlegen. Weil von einer „sehr hohen Beteiligung“ ausgegangen wird, werden voraussichtlich alle Busse und Straßenbahnen nicht ausrücken, heißt es.

„Die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr sind notwendig für die Mobilitätswende“, wird die Situation von Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben, in einer Mitteilung am Mittwoch zitiert. Der Mangel an Fahrpersonal sei nur mit besseren Arbeitsbedingungen zu beheben. „Jetzt in dieser Tarifrunde müssen die Betroffenen auch an sich denken.“

Die frühzeitige Ankündigung soll Fahrgästen die Möglichkeit geben anderweitig zu disponieren. „Wir wollen nicht die Menschen treffen, sondern die Arbeitgeber sollen merken, wie ungemütlich es für sie wird“, so Winkler. Die Tarifrunden seien derzeit „Laber-Runden“.

Vom Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben sind die SWU-Linien 1, 2, 4, 5, 7, 10 und 11 betroffen. Ob auf einzelnen Linien SWU-Busse fahren werden, die vertragsgemäß von Fremdunternehmen bedient werden, sei noch unklar, heißt es. Auch die Ausfahrt der Nachtbusse sei noch ungeklärt. Erst am Samstag sollen die Bahnen und Busse – dann wie gewohnt – unterwegs sein.

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Erhöhung der Entgelte um acht Prozent, mindestens 350 EUR monatlich sowie für die Auszubildenden 200 Euro mehr. Zur Entlastung werden drei freie Tage sowie ein „Meine-Zeit-Konto“ gefordert über das Beschäftigte flexibel verfügen können. Im Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 25.000 Tarifbeschäftigte in Verwaltungen, Krankenhäusern, Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen, Energiebetrieben und im Nahverkehr betroffen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 17. und 18. Februar hätten die öffentlichen Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt, am 14. März beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. (AZ)