Studie: So schwer trifft die Einzelhändler in Ulm die Corona-Krise

Plus Zwei Drittel der Händler befürchten eine Verödung der Innenstadt in den kommenden fünf Jahren. Die Luft wird dünner: 43 Prozent müssen auf Eigenkapital zurückgreifen.

Mehr als die Hälfte der Ulmer Einzelhändler hat im Zuge der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Für 30 Prozent war oder ist die Krise existenzbedrohend. Die Mehrheit (77 Prozent) schaut aber trotz aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Dies geht aus der achten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank hervor. Für diese wurden bundesweit 3500 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt, davon 50 in Ulm.