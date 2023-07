Schwörmontag 2023

08:28 Uhr

SVO ist sauer: Geöffneter Donausteg sorgt beim Nabada weiter für Ärger

Plus Auch wenn die Brücke in der Friedrichsau am Schwörwochenende wieder offen war, den Verein SV Offenhausen kostete das Ganze eine Menge Geld.

Von Oliver Helmstädter

Pünktlich zum Beginn des Nabada auf der Donau regnete es: So ganz still war es dennoch nicht beim SV Offenhausen. "Party, Burger, Bier" steht auf einem Schild, dass die Fans des Donau-Umzugs zum Verein locken sollte. Doch es kamen weit weniger, als in Zeiten ohne marode Brücken.

Immerhin: die Grillhütte Burlafingen konnte der SVO für das Sommerfest am Schwörmontag noch gewinnen. Doch, im Vergleich mit früheren Jahren was des Schwörwochenende auf der Neu-Ulmer Seite der Au beim SVO nur ein Abklatsch: keine Live-Bands, keine zusätzlichen Bierbänke - kaum Umsatz.

