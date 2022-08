SWU führt Gasumlage ein – mit diesen Mehrkosten müssen Haushalte rechnen

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm rechnen vor, wie viel die Gasumlage einen durchschnittlichen Haushalt zusätzlich kostet. Auch Fernwärmekunden sind wohl betroffen.

Hunderttausende Verbraucherinnen und Verbraucher müssen ab 1. Oktober die staatliche Gasumlage bezahlen, die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm geben ihrer Kundschaft noch etwas mehr Zeit als andere lokale Versorgungsunternehmen. Was die SWU Haushalten raten und wie sich die Umlagen auf einen Haushalt auswirken können.

Um Gasimporte und Gasspeicherung zu finanzieren, sind mehrere Umlagen für Gastarife eingeführt worden. Diese Umlagen wurden von den Gas-Fernleitungsnetzbetreibern für alle Energieversorgungsunternehmen festgelegt. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm werden die Gasumlagen nach Angaben eines Sprechers von den Kundinnen und Kunden vertragskonform erheben und in vollem Umfang abführen. Alle Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung werden die Umlagen ab dem 1. November auf ihrer Rechnung vorfinden. Ab dann wird die Kilowattstunde gut 3,05 Cent mehr kosten. Zunächst war von einer Umlage in Höhe von 2,4 Cent pro Kilowattstunde die Rede gewesen, doch der Gesamtbetrag setzt sich aus mehreren Werten zusammen, die allesamt zentral festgelegt worden sind.

SWU wollen Gasumlage ab 1. November 2022 erheben

Ein Haushalt mit vier Personen hat nach Angaben der Stadtwerke im Durchschnitt einen Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden für den Betrieb einer Gasheizung. Künftig werden zusätzlich zu den Energiekosten die Gasbeschaffungsumlage (2,419 Cent pro kWh, netto), die SLP-Bilanzierungsumlage (0,57 Cent pro kWh, netto), das VHP-Entgelt (0,000148 Cent pro kWh, netto) und die Gasspeicherumlage (0,059 Cent pro kWh, netto) abgerechnet. Die Umlagen werden zudem voraussichtlich mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent belegt. Daraus ergeben sich im genannten Beispiel durch die Umlagen künftig Mehrkosten in Höhe von etwa 652 Euro pro Jahr.

Während etliche Versorgungsunternehmen die Umlage einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge ab dem frühestmöglichen Termin am 1. Oktober verlangen wollen, berechnen die SWU den Zusatzbetrag erst einen Monat später. In der Grundversorgung müssten bestimmte Fristen eingehalten werden, und das berücksichtige man, sagte ein Unternehmenssprecher unserer Redaktion. Um die Umlage schon ab 1. Oktober zu verlangen, sei die Zeit schlicht zu knapp.

Ulm/Neu-Ulm: Fernwärmekunden sind wohl ebenfalls betroffen

Auch wer von den Stadtwerken Fernwärme bezieht, muss die Gasumlagen voraussichtlich bezahlen, da die SWU-Fernwärme zu großen Teilen aus Gas gewonnen wird. Darüber hinaus werden die Gas- und Fernwärmepreise in den kommenden Monaten für alle Kundinnen und Kunden erhöht, abhängig von den jeweils geltenden Vertragsbedingungen. Die SWU verweisen auf gestiegene Marktpreise. Kundinnen und Kunden sollen gesondert informiert werden.

Für die Sonderverträge gilt in Hinblick auf die Gasumlagen: Möglicherweise noch geltende Preisgarantien sind weiterhin gültig, beziehen sich aber ausschließlich auf den Energiepreis und umfassen keine Umlagen, Steuern und Abgaben. Alle betroffenen Kundinnen und Kunden werden von der SWU über die zu erwartenden Kosten informiert. Die Stadtwerke empfehlen allen Kundinnen und Kunden, die Abschläge zu erhöhen oder selbst einen monatlichen Betrag zurückzulegen, um überraschende Nachzahlungen in großer Höhe zu vermeiden. (AZ/mase)