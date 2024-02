Taxifahrer betrogen: Zwei Männer zahlen Taxifahrt nicht und flüchten

Die Polizei hat nach den Vorfall in Ulm die Ermittlungen aufgenommen. Im Raum steht auch der Diebstahl einer EC-Karte.

Zwei Fahrgäste haben am Sonntag in Ulm ihre Taxifahrt nicht bezahlt. Der geschädigte Taxifahrer erschien am Montag bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Wie der 36-Jähriger angab, soll er zwei Fahrgäste mit seinem Taxi vom Bahnhof Ulm zum Bahnhof Neu-Ulm befördert haben. Von dort aus sei es kurze Zeit später zum Ehinger Tor gegangen. Nach Abschluss der Fahrt sollten eigentlich die Fahrtkosen beglichen werden. Weil eine Bezahlung mit der EC-Karte misslang, machten sich die beiden Männer in Richtung Römerstraße aus dem Staub. Die EC-Karte wurde im Taxi zurückgelassen.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und will prüfen, ob die EC-Karte einem der Männer gehört oder ob diese möglicherweise aus einer Straftat stammt. (AZ)