Tourismus: Ulm und Neu-Ulm bekommen Schützenhilfe aus dem Eberhofer-Kosmos

Plus Um zahlungskräftige Touristen anzulocken, geht die Doppelstadt Ulm ungewöhnliche Wege. Dabei spielt auch "Rudi Birkenberger" aus den Eberhofer-Krimis eine Rolle.

Die touristische Vermarktungsgesellschaft der Donau-Städte Ulm und Neu-Ulm, die Ulm/Neu-Ulm Touristik (UNT), ist vielfältig unterwegs, um Menschen die "Zweilandstadt" schmackhaft zu machen. Dazu gehört auch ein Podcast mit Simon Schwarz, der als Rudi Birkenberger, dem Kompagnon von Dorfpolizist Franz Eberhofer in der Krimireihe, sich einen Namen machte.