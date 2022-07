Ulm/Neu-Ulm

09:46 Uhr

Ulm/Neu-Ulm: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Todesfällen in der Donau

Einsatzkräfte haben am Samstagmorgen am Neu-Ulmer Ufer einen Toten aus der Donau gezogen.

Lokal Im Fall des ertrunkenen Schwimmers, der die Donau durchqueren wollte, will die Polizei offene Fragen klären. Und es gab einen weiteren Todesfall im Fluss.

Von Thomas Heckmann

Gleich zwei Menschen haben am Wochenende unabhängig voneinander in der Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm ihr Leben verloren. In beiden Fällen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft, in beiden Fällen ist vieles unklar.

