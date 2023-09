Ulm/Neu-Ulm

vor 3 Min.

Ulm plant mehr Radwege in und um das Donautal

Das Industriegebiet Donautal: Auf einer Fläche von etwa 345 Hektar sind Industrie und Gewerbe angesiedelt. An Radler wurde bei der Konzeption kaum gedacht.

Plus Im Ulmer Industriegebiet Donautal arbeiten 25.000 Menschen, etliche kommen mit dem Rad zur Arbeit - auf veralteten Wegen. Das soll sich ändern.

Von Oliver Helmstädter

Der Donau entlang ins Donautal geht's noch halbwegs entspannt mit dem Rad. Im Industriegebiet angekommen, wird es eng, den Weg zwischen 40-Tonnern und Autos zu den Radständern in den Betrieben zu finden. Das soll dich ändern.

Von höchster Priorität im in Arbeit befindlichen Radverkehrsnetz der Stadt Ulm sprach Ulms Baubürgermeister Tim von Winning in der Bauauschusssitzung. Beim großen Thema neues Hauptroutennetz für Radfahrende in Ulm wurde es jetzt im Teilbereich Donautal. ziemlich konkret. Erste bauliche Schritte sollen noch dieses Jahr folgen, andere erst 2024 oder noch später.

