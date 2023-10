Ulm soll ein Geburtshaus bekommen: Verein stellt Arbeit vor

Familien, die eine Alternative zur Geburt in einer Klinik suchen, könnten schon bald eine neue Möglichkeit bekommen. Das Hebammenteam stellt sich vor.

Eine kleine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern will Familien eine sichere und selbstbestimmte Geburt in einem Geburtshaus ermöglichen. In einem Geburtshaus können Kinder ambulant und ausschließlich von Hebammen unterstützt zur Welt gebracht werden. Das Angebot soll eine Alternative zur Klinik darstellen und Familien eine individuelle Betreuung ermöglichen. Die Hebammenpraxis Vulvarium in der Ulmer Heimstraße bietet diese Möglichkeit bereits. Nun möchte ein Förderverein ein neues Geburtshaus einrichten. Dazu hat sich bereits ein Team aus sieben Hebammen gefunden, das Ulm, Stadt und Kreis Neu-Ulm und den Alb-Donau-Kreis betreuen will.

Bei der Mitgliedsversammlung am Montag, 30. Oktober, in den Vereinsräumen der HDB Ulm/ Neu-Ulm am Unteren Kuhberg 16 stellt der Förderverein seine Arbeit und das Hebammenteam vor. Beginn ist um 17.30 Uhr, Interessierte sind willkommen. Der aktuelle Stand wird präsentiert – eine Immobilie ist im Blick. Läuft alles nach Plan, können ab Frühjahr 2024 Betreuungsanfragen entgegengenommen werden. (AZ)