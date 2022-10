Ulm und Neu-Ulm besuchen Prag: Gruppenbild mit Vitali Klitschko

Gunter Czisch und Ralph Seiffert als Ulmer/Neu-Ulmer Vertreter waren beim Städtegipfel in Prag.

Seit vergangenem Herbst sind die beiden Oberbürgermeister aus Ulm und Neu-Ulm Mitglieder des mittlerweile 33 Personen starken "Pakt der Freien Städte". Die Teilnahme an diesem Bündnis gilt als ein klares Bekenntnis zu einer offenen liberalen Gesellschaft in einem geeinten, demokratischen Europa. Nun fand, anlässlich der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft, in Prag ein Städtegipfel der Mitgliederstädte des Pakts der freien Städte statt. Auch mit dabei: Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew und ehemalige Boxweltmeister.

Vitali Klitschko redet vor dem Pakt der freien Städte

In einer Rede betonte Vitali Klitschko wiederholt, dass die Ukraine ein Teil Europas ist und plädiert für eine rasche Aufnahme in die EU. Putin greife mit seinem Krieg alle in Europa an. Für die Städte und Kommunen in den Grenzregionen brauche es für den Winter schnelle und vor allem direkte finanzielle Hilfen aus Brüssel.

In einem sehr bewegenden Statement schilderte Vitali Klitschko die Situation in seiner Heimat. "Klar wurde dabei unter anderem, dass der Unterstützungsfluss in die Ukraine nicht abreißen darf, ja sogar ausgebaut werden muss. Klar wurde in der Diskussion und bilateralen Gesprächen aber auch, dass Ulm und Neu-Ulm, im Reigen dieser Metropolen, mit ihren seit über zwanzig Jahren andauernden Anstrengungen entlang der Donau um Versöhnung, Austausch und Begegnung auf Basis demokratischer Werte, schon länger als manch anderer, diesen richtigen und vorausschauenden Weg gegangen sind", sagte Ralph Seiffert als Neu-Ulmer Vertreter. (AZ)