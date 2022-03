Ulm/Neu-Ulm

Ulm und Neu-Ulm gründen gemeinsame Babysitter-Vermittlung

Plus Zwei Einrichtungen schaffen die Vermittlung und Babysitter-Kurse, die Städte finanzieren das Projekt maßgeblich. Profitieren sollen nicht nur Familien.

Von Stefan Kümmritz

Wer ein kleines Kind oder mehrere kleine Kinder zu Hause hat, hat trotzdem das Bedürfnis, einmal auszugehen, oder muss dringende Erledigungen machen und möchte beziehungsweise muss sich auch einmal alleine auf den Weg begeben. Wer dann im Verwandten- oder Bekanntenkreis niemanden hat, der in dieser Zeit der Abwesenheit der Eltern auf die Kleinen aufpasst, wird dankbar sein, wenn er jemanden an der Hand hat, der sich um den Nachwuchs kümmert: einen Babysitter. Die Ulmer Familienbildungsstätte und das Neu-Ulmer Familienzentrum sind nun dabei, gemeinsam Babysitter-Kurse auszurichten und eine Babysitter-Vermittlung einzurichten. Dabei stehen die beiden benachbarten Donaustädte hinter den beiden Organisationen und finanzieren diese maßgeblich. Die ersten Vermittlungen sollen in den Osterferien erfolgen.

